Fotel gamingowy DIABLO CHAIRS X-Eye 2.0 taniej o 300 zł. Promocja w sklepie Media Expert

Jeśli w ciągu dnia pracujesz w eleganckiej koszuli, uczestnicząc w ważnych wideokonferencjach, a wieczorem przybierasz zupełnie inny image w grze online, Diablo X-Eye 2.0 jest wyborem dla Ciebie. Gabinetowa elegancja spotyka się tu z zaawansowanymi technologiami, niezrównanym komfortem siedzenia i mistrzowskim wykonaniem. To połączenie dwóch światów, dzięki którym zawsze możesz pozostawać w pełni sobą.

Dzięki tkaninie Supersoft od renomowanej marki Elastron utrzymanej w ciemnej, stonowanej kolorystyce, wzbudzisz podziw wszystkich uczestników wideokonferencji. Materiał jest przyjemny w dotyku i niezwykle przewiewny, zapewniając nieustający komfort nawet podczas wielogodzinnej pracy w najgorętsze dni. Hydrofobowa tkanina jest odporna na przypadkowe zalania i prosta w utrzymaniu czystości, a przy tym w pełni bezpieczna dla Ciebie i środowiska.

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu Tilttech™ Lift możesz dopasować wysokość siedziska do własnych upodobań, by komfortowo zmieniać swoją pozycję. Oparcie fotela wychyla się aż do 170° i blokuje w dowolnym punkcie, dzięki czemu przy biurku możesz siedzieć prosto, a także spędzać czas niemal w pozycji leżącej. Z kolei Tilttech™ Swing umożliwia Ci bujanie w ramach przerwy od pracy. Kąt wychylenia fotela możesz zablokować w 5 pozycjach.