Fotel gamingowy DIABLO CHAIRS X-Eye 2.0 taniej o 300 zł. Promocja w sklepie Media Expert

Patrycja Pietrowska
2025/09/15 10:30
Okazja na zakup fotela gamingowego w niższej cenie.

W sklepie Media Expert pojawiła się promocja na fotel gamingowy. Model DIABLO CHAIRS X-Eye 2.0 dostępny jest teraz o 298 zł taniej. Aby skorzystać z promocji, która potrwa do 25 września 2025 roku, należy użyć kodu rabatowego podanego poniżej.

DIABLO CHAIRS X-Eye 2.0 w promocji. Fotel gamingowy taniej w Media Expert

Sklep Media Expert przygotował atrakcyjną ofertę dla poszukujących fotela gamingowego. DIABLO CHAIRS X-Eye 2.0 dostępny jest w cenie 1299 zł, co stanowi obniżkę o 298 zł względem poprzedniej ceny.

Jeśli w ciągu dnia pracujesz w eleganckiej koszuli, uczestnicząc w ważnych wideokonferencjach, a wieczorem przybierasz zupełnie inny image w grze online, Diablo X-Eye 2.0 jest wyborem dla Ciebie. Gabinetowa elegancja spotyka się tu z zaawansowanymi technologiami, niezrównanym komfortem siedzenia i mistrzowskim wykonaniem. To połączenie dwóch światów, dzięki którym zawsze możesz pozostawać w pełni sobą.

Dzięki tkaninie Supersoft od renomowanej marki Elastron utrzymanej w ciemnej, stonowanej kolorystyce, wzbudzisz podziw wszystkich uczestników wideokonferencji. Materiał jest przyjemny w dotyku i niezwykle przewiewny, zapewniając nieustający komfort nawet podczas wielogodzinnej pracy w najgorętsze dni. Hydrofobowa tkanina jest odporna na przypadkowe zalania i prosta w utrzymaniu czystości, a przy tym w pełni bezpieczna dla Ciebie i środowiska.

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu Tilttech™ Lift możesz dopasować wysokość siedziska do własnych upodobań, by komfortowo zmieniać swoją pozycję. Oparcie fotela wychyla się aż do 170° i blokuje w dowolnym punkcie, dzięki czemu przy biurku możesz siedzieć prosto, a także spędzać czas niemal w pozycji leżącej. Z kolei Tilttech™ Swing umożliwia Ci bujanie w ramach przerwy od pracy. Kąt wychylenia fotela możesz zablokować w 5 pozycjach.

Tagi:

promocja
oferta
promocje
fotele dla graczy
okazja
fotel
DIABLO CHAIRS X-Eye 2.0
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

