Forza Motorsport ze sporą aktualizacją. Do gry trafia osiem samochodów Porsche

Najświeższa aktualizacja do Forzy Motorsport koncentruje się wyłącznie na marce Porsche. Do gry trafia osiem nowych samochodów o niemieckiego producenta, choć większość z nich to modele przeniesione z wcześniejszych gier takich jak Forza Horizon 5 i Forza Motorsport 7, ale na swój sposób dla obecnej odsłony są „nowością”. Wśród nich znajdziemy też kilka ciekawych niespodzianek.

Osiem samochodów Porsche trafia do Forzy Motorsport

Najnowsza, dziewiętnasta już aktualizacja do Forzy Motorsport wprowadza następujące samochody marki Porsche: