Forza Motorsport nie zadebiutuje wiosną? Znany insider wspomina o opóźnieniu

Zgodnie z zapowiedziami podczas środowego Xbox Developer_Direct mieliśmy okazję zobaczyć nowe fragmenty rozgrywki z Forza Motorsport. Niestety wspomniana produkcja wciąż nie doczekała się dokładnej daty premiery, mimo że – zgodnie z zapowiedziami – tytuł ma trafić do sprzedaży wiosną bieżącego roku. Niewykluczone jednak, że na grę Turn 10 Studios będzie trzeba poczekać nieco dłużej.

Premiera Forza Motorsport odbędzie się dopiero w drugiej połowie 2023 roku?

Niepokojącymi dla wszystkich miłośników marki Forza i fanów motoryzacji informacjami podzielił się Jeff Grubb – znany branżowy insider i dziennikarz. W ostatnim odcinku podcastu Game Mess Decides informator ujawnił bowiem, że słyszał o opóźnieniu premiery nadchodzącej odsłony serii Forza Motorsport.



Z informacji uzyskanych przez Grubba wynika, że produkcja Turn 10 Studios zadebiutuje dopiero w drugiej połowie 2023 roku. Nie wiadomo jednak, dlaczego deweloperzy nie poinformowali jeszcze o opóźnieniu. Insider dodał również, że jego zdaniem premiery gry Forza Motorsport należy spodziewać się w trzecim kwartale bieżącego roku.



Grubb nie wyklucza jednak, że nadchodząca produkcja Turn 10 Studios zadebiutuje na rynku „nieco później”. Microsoft oraz ekipa odpowiedzialna za kolejną odsłonę serii Forza Motorsport nie odnieśli się do powyższych informacji, dlatego jak zawsze w takich przypadkach, radzimy podchodzić do przedstawionych rewelacji z dystansem.



Na koniec warto przypomnieć, że Forza Motorsport powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami produkcja Turn 10 Studios ma zaoferować „najpiękniejszą i najbardziej fotorealistyczną grafikę”, a wszystko to dzięki technologii ray tracing.