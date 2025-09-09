Forza Horizon 6 może zostać ujawnione na TGS 2025. Microsoft zapowiada pokaz

Xbox szykuje duże ogłoszenia na Tokyo Game Show 2025.
Plotki o rychłej zapowiedzi Forza Horizon 6 nabierają tempa. Microsoft potwierdził udział w Tokyo Game Show 2025 i zaprosił graczy na wydarzenie z dużymi ogłoszeniami.
Xbox na Tokyo Game Show 2025
Już od kilku tygodni mówi się, że to właśnie na TGS 2025 świat ma zobaczyć nową część Forza Horizon. Najnowsze informacje zdają się to potwierdzać – Microsoft oficjalnie zapowiedział swój pokaz i obiecał świeże zapowiedzi gier od Xbox Game Studios oraz partnerów z Japonii i całego świata. Wydarzenie odbędzie się 25 września i ma być jedną z najważniejszych prezentacji tej jesieni.
Atmosferę dodatkowo podkręca fakt, że firma przygotowała specjalną identyfikację wizualną Xbox na targi – neonowe ulice Tokio pełne symboli związanych z kulturą Japonii i grami. To właśnie w takim otoczeniu mogą zostać zaprezentowane kolejne duże produkcje. Microsoft podkreśla, że gracze uwielbiają treści inspirowane Japonią, a TGS to idealna okazja, by je pokazać.
Jeśli Microsoft nie zmienił planów, to 25 września gracze zobaczą Forza Horizon 6. To byłby idealny moment, by ogłosić kontynuację jednej z najpopularniejszych serii wyścigowych, która od lat cieszy się ogromnym uznaniem. Oprócz tego na targach nie zabraknie innych atrakcji – odwiedzający w Azji po raz pierwszy zagrają w Ninja Gaiden 4, a na stoisku Republic of Gamers pojawią się nowe handheldy ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X.
Tokyo Game Show 2025 zapowiada się więc na wydarzenie pełne emocji i premier. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tam padnie zapowiedź Forza Horizon 6.
