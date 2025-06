Fortnite zapowiada Rozdział 6, Sezon 3. Nadciągają superbohaterowie?

Choć sezon Galactic Battle cieszy się dużym uznaniem wśród fanów Star Wars, nie obyło się bez kontrowersji. Już na początku sezonu Epic Games wprowadziło do gry w pełni udźwiękowioną wersję Dartha Vadera , stworzoną przy pomocy sztucznej inteligencji. AI głosowo wcieliło się w postać nieżyjącego już Jamesa Earla Jonesa, który zmarł w 2024 roku. W sieci pojawiło się mnóstwo humorystycznych klipów z udziałem tej postaci, w których gracze proszą Vadera o pomoc w zadaniu domowym z matematyki albo każą mu zwracać się do nich zabawnymi pseudonimami. Związek zawodowy SAG-AFTRA pozwał Epic Games za zastępowanie pracy żywych aktorów głosowych technologią AI.

Tymczasem popularny leaker HYPEX zauważył w jednym z ostatnich tweetów, że Epic być może zdradziło temat kolejnego sezonu Fortnite. Oficjalna zapowiedź dotyczyła co prawda głównie nowych zestawów LEGO Fortnite, ale zakończono ją intrygującym zdaniem: „Zostańcie z nami po więcej super-skali wiadomości”. HYPEX wskazuje, że może to być aluzja do superbohaterów.

