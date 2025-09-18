Fortnite z kolejną aktualizacją. Dino Megazord i tryb Party Crashers już w grze

Dziś w Fortnite zadebiutowała aktualizacja 37.30, która wprowadza sporo nowości, w tym Dino Megazorda, broń Blade Blaster oraz nowy tryb czasowy Party Crashers. Serwery gry zostały wyłączone o 09:00 czasu polskiego, a powrót rozgrywki zaplanowano na około 13:00.

Fortnite – co wprowadza aktualizacja 37.30

Najważniejszą nowością jest Dino Megazord – sterowalny mech, boss i element przepustki bojowej, który pierwotnie miał pojawić się w grze kilka dni temu. Do gry trafiła także nowa broń Blade Blaster z uniwersum Power Rangers, a całość powiązana jest z wydarzeniem Megazord Community Question, w którym gracze mogą wezwać Czerwonego Rangera, by odblokować „Power of Megazord”.