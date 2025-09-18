Zaloguj się lub Zarejestruj

Fortnite z kolejną aktualizacją. Dino Megazord i tryb Party Crashers już w grze

Mikołaj Berlik
2025/09/18 15:30
0
0

Aktualizacja 37.30 przynosi ważne zmiany – od nowych trybów po ekonomię gry.

Dziś w Fortnite zadebiutowała aktualizacja 37.30, która wprowadza sporo nowości, w tym Dino Megazorda, broń Blade Blaster oraz nowy tryb czasowy Party Crashers. Serwery gry zostały wyłączone o 09:00 czasu polskiego, a powrót rozgrywki zaplanowano na około 13:00.

Fortnite
Fortnite

Fortnite – co wprowadza aktualizacja 37.30

Najważniejszą nowością jest Dino Megazord – sterowalny mech, boss i element przepustki bojowej, który pierwotnie miał pojawić się w grze kilka dni temu. Do gry trafiła także nowa broń Blade Blaster z uniwersum Power Rangers, a całość powiązana jest z wydarzeniem Megazord Community Question, w którym gracze mogą wezwać Czerwonego Rangera, by odblokować „Power of Megazord”.

Kolejną nowością jest Party Crashers – limitowany tryb bez budowania, w którym gracze mogą wchodzić w sojusze w trakcie meczu, a nowa funkcja czatu głosowego w pobliżu pozwala na szybką komunikację. To właśnie w tym trybie będzie można zdobyć nową skórkę Evie X.

GramTV przedstawia:

W tle trwa także przygotowanie do ważnej zmiany w systemie V-Bucks. 10 października wszystkie istniejące salda zostaną zaokrąglone do najbliższych 50 V-Bucks, a od 14 października gracze będą mogli kupować dokładnie tyle waluty, ile potrzebują – w paczkach zaczynających się od 50 V-Bucks.

Aktualizacja 37.30 to jeden z większych kroków w bieżącym sezonie Fortnite.

Źródło:https://insider-gaming.com/fortnite-37-30-update-dino-megazord-notes-times/

Tagi:

News
PC
Fortnite
Fortnite: Battle Royale
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
