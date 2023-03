Forspoken 2 mogło powstać. Luminous Productions miało rzekomo pomysł na sequel

W zeszłym tygodniu Square Enix poinformowało, że już niedługo Luminous Productions zakończy samodzielną działalność. Tymczasem okazuje się, że przed otrzymaniem wspomnianej informacji studio planowało już nowe projekty. Jedną z potencjalnych produkcji miała być kontynuacja wydanego pod koniec stycznia Forspoken.

Twórcy Forspoken myśleli o stworzeniu kontynuacji. Plany przerwała decyzja Square Enix

Autorem powyższych doniesień jest Alex Donaldson – właściciel strony RPG Site – który kilka dni temu podzielił się zakulisowymi informacjami związanymi z Luminous Productions. Dziennikarz ujawnił, że studio „było na wczesnym etapie prac nad innymi grami” i posiadało już pomysł na kontynuację Forspoken, której powstanie – zdaniem Donaldsona – jest obecnie „mało prawdopodobne”.



Właściciel strony RPG Site przyznał także, że Forspoken nie jest świetną grą, ale pewnością jest lepszą produkcją, niż sugerują to „toksyczne” opinie, które można znaleźć w sieci. Zdaniem Donaldsona produkcja Luminous Productions przypomina nieco nowe marki z czasów PlayStation 3 i Xbox 360, które realizowały wszystkie założenia dopiero w drugiej części, jak np. Assassin’s Creed.



Dziennikarz dodał również, że jest szkoda mu studia Luminous Productions, ponieważ był to zespół ze „świetną technologią” oraz utalentowanymi deweloperami.



Na koniec przypomnijmy, że Forspoken dostępne jest wyłącznie na PC i PlayStation 5. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji studia Luminous Productions, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Forspoken – najlepsze z najgorszych, najgorsze z najlepszych.