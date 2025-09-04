Forsaken 64 dołącza do biblioteki Nintendo Switch Online. Sprawdźcie jak wygląda aktualna lista

Nintendo ogłosiło kolejną aktualizację usługi Nintendo Switch Online. Od teraz subskrybenci posiadający dostęp do pakietu Expansion Pack mogą zagrać w klasyczną grę z Nintendo 64 jaką jest Forsaken 64.

Switch Online regularnie otrzymuje nowe tytuły, a członkowie z wyższym pakietem zyskują dostęp do całej kolekcji retro, obejmującej produkcje z NES, SNES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo 64 i Segi Genesis. W przypadku posiadaczy Nintendo Switch 2 oferta rozszerzyła się dodatkowo o gry z konsoli GameCube.

Biblioteka Nintendo 64 na Switchu powiększa się o Forsaken 64

Forsaken 64, wydane oryginalnie w 1998 roku, to postapokaliptyczna strzelanka FPS, która w chwili premiery zbierała przeważnie pozytywne oceny. Gra oferuje kampanię z 22 misjami i kilkoma poziomami trudności, a także tryb wieloosobowy na podzielonym ekranie dla maksymalnie czterech graczy. Warto dodać, że tytuł posiada kategorię wiekową M (Mature), co w przypadku klasyków Nintendo 64 udostępnianych w Switch Online wciąż należy do rzadkości.