Forsaken 64 dołącza do biblioteki Nintendo Switch Online. Sprawdźcie jak wygląda aktualna lista

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/04 22:00
Nintendo ogłosiło kolejną aktualizację usługi Nintendo Switch Online. Od teraz subskrybenci posiadający dostęp do pakietu Expansion Pack mogą zagrać w klasyczną grę z Nintendo 64 jaką jest Forsaken 64.

Switch Online regularnie otrzymuje nowe tytuły, a członkowie z wyższym pakietem zyskują dostęp do całej kolekcji retro, obejmującej produkcje z NES, SNES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo 64 i Segi Genesis. W przypadku posiadaczy Nintendo Switch 2 oferta rozszerzyła się dodatkowo o gry z konsoli GameCube.

Biblioteka Nintendo 64 na Switchu powiększa się o Forsaken 64

Forsaken 64, wydane oryginalnie w 1998 roku, to postapokaliptyczna strzelanka FPS, która w chwili premiery zbierała przeważnie pozytywne oceny. Gra oferuje kampanię z 22 misjami i kilkoma poziomami trudności, a także tryb wieloosobowy na podzielonym ekranie dla maksymalnie czterech graczy. Warto dodać, że tytuł posiada kategorię wiekową M (Mature), co w przypadku klasyków Nintendo 64 udostępnianych w Switch Online wciąż należy do rzadkości.

Choć na razie nie wiadomo, czy Nintendo zdecyduje się na dodanie kolejnych gier z kategorią M (fani wciąż marzą o Conker’s Bad Fur Day), pewne jest, że w najbliższych miesiącach na Switch Online trafią kolejne tytuły. Potwierdzono już kilka gier z GameCube, w tym Luigi’s Mansion, Super Mario Sunshine oraz Pokemon Colosseum. Według plotek nowe ogłoszenia mogą pojawić się już podczas nadchodzącego Nintendo Direct.

Obecna lista gier z konsoli Nintendo 64 w ramach Nintendo Switch Online prezentuje się następująco:

  • 1080 Snowboarding
  • Banjo-Kazooie
  • Banjo-Tooie
  • Blast Corps
  • Custom Robo (Japan only)
  • Custom Robo V2 (Japan only)
  • Dr. Mario 64
  • Excitebike 64
  • Extreme-G
  • Forsaken 64
  • F-Zero X
  • GoldenEye 007
  • Harvest Moon 64
  • Iggy's Reckin' Balls
  • Jet Force Gemini
  • Killer Instinct Gold
  • Kirby 64: The Crystal Shards
  • Mario Golf
  • Mario Kart 64
  • Mario Party
  • Mario Party 2
  • Mario Party 3
  • Mario Tennis
  • Paper Mario
  • Perfect Dark
  • Pilotwings 64
  • Pokemon Puzzle League
  • Pokemon Snap
  • Pokemon Stadium
  • Pokemon Stadium 2
  • Ridge Racer 64
  • Shadow Man
  • Sin and Punishment
  • Star Fox 64
  • Super Mario 64
  • The Legend of Zelda: Ocarina of Time
  • The Legend of Zelda: Majora's Mask
  • Turok: Dinosaur Hunter
  • Turok 2: Seeds of Evil
  • Wave Race 64
  • WinBack
  • Yoshi's Story
