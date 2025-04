Formula Legends zapowiedziane. To połączenie klasycznego F1 i Art of Rally

Formula Legends to projekt włoskiego studia 3D Clouds, które łączy urok Art of Rally z klimatem klasycznej Formuły 1. Gra jest osadzona w realiach wyścigów z lat 60. i nawiązuje do takich tytułów jak New Star GP czy Golden Lap.

Zapowiedziano nowe wyścigi Formula Legends

Karierę w Formula Legends zaczynamy w latach 60. prowadząc nieoficjalne bolidy F1 po torach stylizowanych na klasyczne lokalizacje z danej epoki. Gra oferuje 14 tras, a niektóre z nich mają nawet do dwóch dodatkowych wariantów w zależności od okresu, w którym się ścigamy. Przykładowo, tor inspirowany Monte Carlo ma wersję z lat 60., a jego nowoczesny odpowiednik różni się bardziej technicznymi szykanami, inną architekturą, zmianami w tunelu czy bardziej wyrazistym oznaczeniem poboczy.