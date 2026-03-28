Ford Mustang GT3 trafi do Assetto Corsa Evo. Twórcy chcą się teraz bardziej skupić na wyścigach

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/28 08:00
Aktualizacja 0.6 przyniesie Forda Mustanga GT3 do Assetto Corsy Evo.

Twórcy Assetto Corsa Evo oficjalnie potwierdzili, że model Ford Mustang GT3 pojawi się w nadchodzącej aktualizacji oznaczonej jako wersja 0.6. Samochód dołączy do wcześniej zapowiedzianego Ferrari 296 GT3 i jest przygotowywany w kooperacji z amerykańską firmą inżynieryjną.

Ford Mustang GT3 powstaje we współpracy z amerykańską firmą inżynieryjną Multimatic Motorsports i jest jednym z najważniejszych modeli GT3 marki Ford. Auto zostanie dodane do gry razem z Ferrari 296 GT3 oraz torem Sebring International Raceway. Pod maską Forda Mustanga GT3 znajduje się 5,3-litrowy silnik V8 Coyote. W 2025 roku model otrzymał pakiet ulepszeń “Evo”. Z zapowiedzi studia Kunos Simulazioni wynika jednak, że w Assetto Corsa Evo pojawi się pierwsza generacja tego samochodu, ta sama, która trafiła wcześniej do Assetto Corsa Competizione w 2023 roku.

Nowe auta GT3 dołączą do obecnego już w grze modelu BMW M4 GT3 Evo. Współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Kunos Simulazioni, Marco Massarutto, zapowiedział, że wersja 0.6 będzie bardziej skoncentrowana na wyścigach:

Pod względem zawartości aktualizacja 0.6 będzie bardziej nastawiona na ściganie, z większą liczbą samochodów wyścigowych niż w wersji 0.5.

Niewykluczone więc, że to nie wszystkie samochody GT3, jakie pojawią się w tej aktualizacji. Podsumowując, na ten moment aktualizacja 0.6 przyniesie:

  • Ferrari 288 GTO
  • Ferrari 296 GT3
  • Ford Mustang GT3
  • Sebring International Raceway

Na ten moment nie podano dokładnej daty premiery aktualizacji 0.6, jednak patrząc na dotychczasowe tempo publikowania zapowiedzi, może ona zadebiutować w ciągu najbliższych kilku tygodni. Przy okazji zauważmy, że to już aktualizacja 0.6, a więc minęliśmy połowę czasu oczekiwania na pełną premierę.

Źródło:https://traxion.gg/ford-mustang-gt3-confirmed-for-assetto-corsa-evos-v0-6-build/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

