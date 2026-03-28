Ford Mustang GT3 trafi do Assetto Corsa Evo. Twórcy chcą się teraz bardziej skupić na wyścigach

Twórcy Assetto Corsa Evo oficjalnie potwierdzili, że model Ford Mustang GT3 pojawi się w nadchodzącej aktualizacji oznaczonej jako wersja 0.6. Samochód dołączy do wcześniej zapowiedzianego Ferrari 296 GT3 i jest przygotowywany w kooperacji z amerykańską firmą inżynieryjną.

Ford Mustang GT3 trafi do Assetto Corsy Evo

Ford Mustang GT3 powstaje we współpracy z amerykańską firmą inżynieryjną Multimatic Motorsports i jest jednym z najważniejszych modeli GT3 marki Ford. Auto zostanie dodane do gry razem z Ferrari 296 GT3 oraz torem Sebring International Raceway. Pod maską Forda Mustanga GT3 znajduje się 5,3-litrowy silnik V8 Coyote. W 2025 roku model otrzymał pakiet ulepszeń “Evo”. Z zapowiedzi studia Kunos Simulazioni wynika jednak, że w Assetto Corsa Evo pojawi się pierwsza generacja tego samochodu, ta sama, która trafiła wcześniej do Assetto Corsa Competizione w 2023 roku.

