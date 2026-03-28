Ford Mustang GT3 trafi do Assetto Corsa Evo. Twórcy chcą się teraz bardziej skupić na wyścigach

Aktualizacja 0.6 przyniesie Forda Mustanga GT3 do Assetto Corsy Evo.
Twórcy Assetto Corsa Evo oficjalnie potwierdzili, że model Ford Mustang GT3 pojawi się w nadchodzącej aktualizacji oznaczonej jako wersja 0.6. Samochód dołączy do wcześniej zapowiedzianego Ferrari 296 GT3 i jest przygotowywany w kooperacji z amerykańską firmą inżynieryjną.
Ford Mustang GT3 powstaje we współpracy z amerykańską firmą inżynieryjną Multimatic Motorsports i jest jednym z najważniejszych modeli GT3 marki Ford. Auto zostanie dodane do gry razem z Ferrari 296 GT3 oraz torem Sebring International Raceway. Pod maską Forda Mustanga GT3 znajduje się 5,3-litrowy silnik V8 Coyote. W 2025 roku model otrzymał pakiet ulepszeń “Evo”. Z zapowiedzi studia Kunos Simulazioni wynika jednak, że w Assetto Corsa Evo pojawi się pierwsza generacja tego samochodu, ta sama, która trafiła wcześniej do Assetto Corsa Competizione w 2023 roku.
Nowe auta GT3 dołączą do obecnego już w grze modelu BMW M4 GT3 Evo. Współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Kunos Simulazioni, Marco Massarutto, zapowiedział, że wersja 0.6 będzie bardziej skoncentrowana na wyścigach:
Pod względem zawartości aktualizacja 0.6 będzie bardziej nastawiona na ściganie, z większą liczbą samochodów wyścigowych niż w wersji 0.5.
Niewykluczone więc, że to nie wszystkie samochody GT3, jakie pojawią się w tej aktualizacji. Podsumowując, na ten moment aktualizacja 0.6 przyniesie:
Ferrari 288 GTO
Ferrari 296 GT3
Ford Mustang GT3
Sebring International Raceway
Na ten moment nie podano dokładnej daty premiery aktualizacji 0.6, jednak patrząc na dotychczasowe tempo publikowania zapowiedzi, może ona zadebiutować w ciągu najbliższych kilku tygodni. Przy okazji zauważmy, że to już aktualizacja 0.6, a więc minęliśmy połowę czasu oczekiwania na pełną premierę.
