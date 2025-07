For Honor za darmo przez tydzień. Ubisoft udostępnia grę dla wszystkich

Ubisoft przygotował kolejne wydarzenie dla fanów gier akcji. For Honor, wspierane od niemal 9 lat, można od dziś przez ograniczony czas ogrywać za darmo na wszystkich głównych platformach. Wersja PC dostępna będzie przez dłuższy czas niż konsolowe edycje, a pobieranie gry już ruszyło.

For Honor – darmowy tydzie ń z grą od 24 lipca

Darmowy dostęp do For Honor potrwa do 4 sierpnia (PC) i do 31 lipca (konsole). Grę można już pobierać na platformach Ubisoft Connect (PC) oraz w sklepach PlayStation Store (PS4 i PS5). Niestety, posiadacze konsol Xbox (Xbox One i Xbox Series X|S) muszą poczekać do oficjalnego startu – opcja pre-loadu nie została tam udostępniona.