Spora aktualizacja gry For Honor. Nadchodzą atrakcje z okazji Halloween

Przedstawiciele studia Ubisoft oficjalnie ujawnili, że już 20 października bieżącego roku w grze For Honor rozpocznie się wydarzenie The Web of the Jorogumo. Wówczas udostępniona zostanie aktualizacja, w ramach której do gry wprowadzony zostanie czteroosobowy tryb PvE, kilka interesujących pojedynków oraz nowe skórki dla postaci. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun Halloweenowego wydarzenia.

Halloweenowe wydarzenie w For Honor i nie tylko

To jednak nie wszystko. Oprócz tego deweloperzy ujawnili, że udało się ukończyć prace nad usprawnieniami funkcji cross-play. Z tej okazji gracze korzystający z różnych platform wreszcie będą mogli wspólnie się zapraszać poprzez konta Ubisoft Connect, co może okazać się szczególnie przydatne w nadchodzącym evencie.

Przypomnijmy jeszcze na sam koniec, że For Honor zadebiutowało 14 lutego 2017 roku na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Pod koniec 2020 roku produkcja pojawiła się także na sprzęcie nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xboksach Series X/S.