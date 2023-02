For Honor i dwie inne gry do wypróbowania za darmo

Jeśli ciągle nie macie planów na nadchodzący weekend, to śpieszymy z interesującą propozycją. Rusza kolejna odsłona Xbox Free Play Days, w ramach której możecie sprawdzić kilka tytułów zupełnie za darmo. Wystarczy, że jesteście subskrybentami Xbox Game Pass Ultimate lub Xbox Live Gold.

Aktualna oferta Xbox Free Play Days

Najnowsza edycja Xbox Free Play Days potrwa do 5 lutego, dzięki czemu możecie przetestować za darmo trzy tytuły. Najciekawszą propozycją wydaje się być For Honor. Pozostałe dwa tyłu to Eiyuden Chronicle: Rising i Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Fani japońszczyzny nie powinni być rozczarowani.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat udostępnionych produkcji, to zachęcamy do odwiedzenia naszej biblioteki gier. Linki znajdziecie poniżej.