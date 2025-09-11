Zaloguj się lub Zarejestruj

Football Manager 26 – znamy datę premiery, cenę i wszystkie nowości w grze

Mikołaj Berlik
2025/09/11 12:00
Sports Interactive ujawniło szczegóły.

Sports Interactive ujawniło szczegóły na temat Football Manager 26. Gra trafi na PC 4 listopada 2025 roku i do tego czasu będzie dostępna w przedsprzedaży na Steamie w cenie 224,10 zł. Po premierze cena wzrośnie do 249 zł. Deweloperzy przygotowali także zwiastun, w którym zaprezentowano przebudowany interfejs użytkownika.

Football Manager 26 – co nowego w serii?

Tego samego dnia na PlayStation 5 i Xbox Series X/S ukaże się Football Manager 26 Console, a na urządzenia mobilne trafi wersja Football Manager 26 Mobile. Użytkownicy Nintendo Switch poczekają nieco dłużej – Football Manager 26 Touch zadebiutuje 4 grudnia. Twórcy określają tegoroczną odsłonę mianem „kolejnego etapu ewolucji opowieści piłkarskich”, wskazując na nowy silnik Unity, odświeżony interfejs, obecność Premier League i kobiecej piłki nożnej.

Studio Sports Interactive podkreśla, że nowy silnik pozwolił na usprawnienie animacji i poprawę wrażeń wizualnych, co ma uczynić rozgrywkę bardziej realistyczną. Odświeżony interfejs ma też ułatwić dostęp do kluczowych informacji i sprawić, że zarządzanie zespołem będzie jeszcze bardziej intuicyjne.

Football Manager 26 zadebiutuje 4 listopada 2025 roku na PC, PS5, Xbox Series X/S i urządzenia mobilne.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/3551340/view/497205828189685824

Tagi:

News
data premiery
Sports Interactive
piłka nożna
Football Manager
piłkarze
Football Manager 26
Mikołaj Berlik
