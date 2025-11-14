Zaloguj się lub Zarejestruj

Football Manager 26 zalicza falstart. Twórcy przyznają: „Zawiedliśmy”

Mikołaj Berlik
2025/11/14 14:15
Po burzliwej premierze Football Managera 26 zespół SI tłumaczy, gdzie popełniono błędy.

Premiera Football Managera 26 miała stać się nowym początkiem serii po anulowanym FM25, jednak rzeczywistość okazała się znacznie mniej optymistyczna. Gra już po tygodniu trafiła do kategorii „W większości negatywne” na Steamie, a gracze zwracają uwagę na błędy, złą optymalizację i chaotyczne zmiany w interfejsie. Mimo rekordowych 2,5 mln graczy, odbiór okazał się jednym z najsłabszych w historii cyklu.

Football Manager 26

Football Manager 26 – co poszło nie tak według twórców

W obszernym oświadczeniu na forum społeczności Sports Interactive przyznaje, że zawiodło oczekiwania. Community manager Jimmy Wong wyjaśnia, że po wersji beta wdrożono zbyt wiele późnych zmian, co uniemożliwiło ukończenie kluczowej aktualizacji startowej. Skutki gracze odczuli od razu: crashe, spadki płynności, błędy w UI i ogólne wrażenie braku „szlifu”, który dotąd był znakiem rozpoznawczym serii.

Zespół zapowiada teraz intensywne prace nad poprawkami. Priorytetem mają być stabilność i wydajność, a kolejne łatki mają zająć się dopracowaniem interfejsu oraz problemami, które najbardziej frustrowały społeczność. Twórcy podkreślają, że FM26 ma stanowić fundament nowej ery cyklu — zwłaszcza pod względem przebudowanego UI — jednak fani pozostają sceptyczni. Wielu uważa, że produkcja usunęła funkcje kluczowe dla immersji i nie oferuje spójnej wizji rozwoju.

W sieci pojawiają się głosy, że gra „dopiero za rok będzie gotowa”. Sports Interactive zapewnia jednak, że plan naprawczy jest już wprowadzany, a FM26 ma być aktywnie rozwijane. Pozostaje pytanie, czy zespół zdoła odbudować zaufanie społeczności, które od lat było jednym z największych atutów marki.

