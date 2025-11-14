Football Manager 26 zalicza falstart. Twórcy przyznają: „Zawiedliśmy”

Premiera Football Managera 26 miała stać się nowym początkiem serii po anulowanym FM25, jednak rzeczywistość okazała się znacznie mniej optymistyczna. Gra już po tygodniu trafiła do kategorii „W większości negatywne” na Steamie, a gracze zwracają uwagę na błędy, złą optymalizację i chaotyczne zmiany w interfejsie. Mimo rekordowych 2,5 mln graczy, odbiór okazał się jednym z najsłabszych w historii cyklu.

Football Manager 26 – co posz ło nie tak według tw órców

W obszernym oświadczeniu na forum społeczności Sports Interactive przyznaje, że zawiodło oczekiwania. Community manager Jimmy Wong wyjaśnia, że po wersji beta wdrożono zbyt wiele późnych zmian, co uniemożliwiło ukończenie kluczowej aktualizacji startowej. Skutki gracze odczuli od razu: crashe, spadki płynności, błędy w UI i ogólne wrażenie braku „szlifu”, który dotąd był znakiem rozpoznawczym serii.

