Football Manager 26 – pierwszy zwiastun. Czy to przełomowa odsłona?

Jakub Piwoński
2025/09/05 07:40
0
0

Doczekaliśmy się.

Nie otrzymaliśmy edycji 25, ale za to edycja 26 ma być o wiele bardziej dopracowana. Sports Interactive zaprezentowało pierwszy zwiastun Football Managera 26. Materiał ujawnia zupełnie nowy silnik meczowy opracowany na Unity. Krótki, minutowy materiał wideo pozwala zobaczyć, jak zmieni się rozgrywka w najnowszej odsłonie kultowej serii menedżerskiej.

Football Manager 26
Football Manager 26

Football Manager 26 – pierwszy zwiastun

Największe wrażenie robi odświeżona oprawa wizualna – stadiony i tłumy kibiców prezentują się znacznie lepiej niż w poprzednich częściach. Całość przypomina nieco klasyczne odsłony serii FIFA z początku lat 2000. Warto jednak pamiętać, że FM musi działać także na słabszych komputerach, więc priorytety twórców znacząco różnią się od produkcji nastawionych wyłącznie na widowiskowość.

Seria Football Manager od lat uchodzi za najważniejszą markę w świecie gier menedżerskich. Jej początki sięgają lat 90., gdy Sports Interactive stworzyło grę Championship Manager. W 2004 roku studio rozpoczęło rozwój pod szyldem Football Manager, który szybko stał się absolutnym numerem jeden w gatunku. Gra słynie z ogromnej bazy danych piłkarzy, realizmu w odwzorowaniu pracy menedżera i wierności piłkarskim realiom. To właśnie FM bywa używany nawet przez profesjonalne kluby i skautów jako narzędzie analityczne.

GramTV przedstawia:

Football Manager 26 jest szczególnie ważny, ponieważ zamyka etap związany z problematycznym FM25 i otwiera nowy rozdział w historii serii. Nowy silnik graficzny i technologiczny ma nadać grze świeżości i sprawić, że doświadczenie zarządzania drużyną będzie jeszcze bardziej angażujące i nowoczesne.

Źródło:https://www.eurogamer.net/at-last-our-first-look-at-football-manager-26s-flashy-new-match-engine-is-here-and-its-a-bit-like-classic-fifa

News
gameplay
Sports Interactive
Football Manager
Football Manager 26
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


