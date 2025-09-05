Football Manager 26 – pierwszy zwiastun. Czy to przełomowa odsłona?

Nie otrzymaliśmy edycji 25, ale za to edycja 26 ma być o wiele bardziej dopracowana. Sports Interactive zaprezentowało pierwszy zwiastun Football Managera 26. Materiał ujawnia zupełnie nowy silnik meczowy opracowany na Unity. Krótki, minutowy materiał wideo pozwala zobaczyć, jak zmieni się rozgrywka w najnowszej odsłonie kultowej serii menedżerskiej.

Football Manager 26 – pierwszy zwiastun

Największe wrażenie robi odświeżona oprawa wizualna – stadiony i tłumy kibiców prezentują się znacznie lepiej niż w poprzednich częściach. Całość przypomina nieco klasyczne odsłony serii FIFA z początku lat 2000. Warto jednak pamiętać, że FM musi działać także na słabszych komputerach, więc priorytety twórców znacząco różnią się od produkcji nastawionych wyłącznie na widowiskowość.