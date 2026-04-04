Evanescence zapowiada nowy utwór. Grupa opublikowała tajemniczy teaser

Zespół Evanescence rozpoczął zapowiedź nowej ery w swojej karierze. Wczoraj, czyli 3 kwietnia grupa opublikowała w mediach społecznościowych tajemniczy teaser, w którym pojawia się fragment nieznanego utworu oraz hasło “Who Will You Follow”. Krótki klip sugeruje, że fani mogą spodziewać się czegoś większego, wliczając w to zupełnie nowy utwór. Pełna prezentacja została zaplanowana na 10 kwietnia.
Evanescence zapowiada nowy utwór
Wszystko wskazuje na to, że teaser jest zapowiedzią nowego materiału, a najpewniej pierwszego singla z nadchodzącej płyty. Od miesięcy pojawiają się informacje o szóstym albumie studyjnym zespołu. W grudniowym wywiadzie dla KROQ, wokalistka Amy Lee potwierdziła, że grupa pracuje nad nowym wydawnictwem planowanym na 2026 rok, a ona sama była w trakcie pisania tekstów. Co więcej, zasugerowała, że nowy materiał powinien ukazać się wiosną 2026, więc tajemniczy teaser idealnie pasuje do słów wokalistki.
