Evanescence zapowiada nowy utwór. Grupa opublikowała tajemniczy teaser

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/04 17:00
Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu usłyszymy nowy utwór zespołu Evanescence.

Zespół Evanescence rozpoczął zapowiedź nowej ery w swojej karierze. Wczoraj, czyli 3 kwietnia grupa opublikowała w mediach społecznościowych tajemniczy teaser, w którym pojawia się fragment nieznanego utworu oraz hasło “Who Will You Follow”. Krótki klip sugeruje, że fani mogą spodziewać się czegoś większego, wliczając w to zupełnie nowy utwór. Pełna prezentacja została zaplanowana na 10 kwietnia.

Wszystko wskazuje na to, że teaser jest zapowiedzią nowego materiału, a najpewniej pierwszego singla z nadchodzącej płyty. Od miesięcy pojawiają się informacje o szóstym albumie studyjnym zespołu. W grudniowym wywiadzie dla KROQ, wokalistka Amy Lee potwierdziła, że grupa pracuje nad nowym wydawnictwem planowanym na 2026 rok, a ona sama była w trakcie pisania tekstów. Co więcej, zasugerowała, że nowy materiał powinien ukazać się wiosną 2026, więc tajemniczy teaser idealnie pasuje do słów wokalistki.

Ostatnim pełnoprawnym albumem Evanescence pozostaje The Bitter Truth z 2021 roku. Od tego czasu zespół publikował jedynie pojedyncze utwory i współprace powiązane z projektami filmowymi oraz soundtrackami, a Amy Lee nagrała fenomenalny utwór z Poppy oraz Courtney LaPlante, zatytułowany End of You. Brak nowego singla zapowiadającego kolejną erę muzyczną sprawiał, że fani od dawna czekali na konkretne ogłoszenie. Teraz, gdy pojawił się pierwszy teaser, wszystko wskazuje na to, że oczekiwanie dobiega końca. Już 10 kwietnia dowiemy się, co dokładnie Evanescence przygotowało na kolejny etap swojej kariery. Poniżej możecie zapoznać się z tajemniczą zapowiedzią.

Źródło:https://themosh.net/evanescence-new-music-who-will-you-follow-teaser/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

