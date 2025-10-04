Foo Fighters wydają nową koncertową EP-kę. Dochód wesprze lokalne fundacje

Zespół Foo Fighters niespodziewanie opublikował nową koncertową EP-kę zatytułowaną “Are Playing Where ???? Vol. 1”. Minialbum ukazał się wyłącznie w serwisie Bandcamp i zawiera sześć utworów nagranych podczas klubowych koncertów grupy w USA we wrześniu.

Foo Fighters wydają koncertową EP-kę

Dochód ze sprzedaży wydawnictwa zostanie przekazany na lokalne cele charytatywne w czterech miastach, gdzie zarejestrowano materiał, a mianowicie San Luis Obispo i Santa Ana (Kalifornia), Waszyngton D.C. oraz New Haven (Connecticut). Były to jednocześnie pierwsze występy Foo Fighters po ponad roku przerwy. Fani mogą posłuchać EP-ki bezpłatnie w streamingu na Bandcampie albo zakupić cyfrową kopię w modelu “płać, ile chcesz”.