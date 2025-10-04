Foo Fighters wydają nową koncertową EP-kę. Dochód wesprze lokalne fundacje

Foo Fighters zaskoczyli fanów wydając EP-kę z nagraniami z koncertów.
Zespół Foo Fighters niespodziewanie opublikował nową koncertową EP-kę zatytułowaną “Are Playing Where ???? Vol. 1”. Minialbum ukazał się wyłącznie w serwisie Bandcamp i zawiera sześć utworów nagranych podczas klubowych koncertów grupy w USA we wrześniu.
Dochód ze sprzedaży wydawnictwa zostanie przekazany na lokalne cele charytatywne w czterech miastach, gdzie zarejestrowano materiał, a mianowicie San Luis Obispo i Santa Ana (Kalifornia), Waszyngton D.C. oraz New Haven (Connecticut). Były to jednocześnie pierwsze występy Foo Fighters po ponad roku przerwy. Fani mogą posłuchać EP-ki bezpłatnie w streamingu na Bandcampie albo zakupić cyfrową kopię w modelu “płać, ile chcesz”.
W opisie wydawnictwa na Bandcampie muzycy napisali:
Mamy nadzieję, że sprawdzicie też inne utwory, będąc tutaj. Long live rock!!!
Lista utworów “Are Playing Where ???? Vol. 1”:
Alone + Easy Target (Live from Somewhere 2025)
Exhausted (Live from Somewhere 2025)
Wattershed (Live from Somewhere 2025)
Weenie Beenie (Live from Somewhere 2025)
White Limo (Live from Somewhere 2025)
Winnebago (Live from Somewhere 2025)
Najbliższy koncert zespołu odbędzie się 4 października w Singapurze, po czym grupa zagra trzy występy w Japonii. W listopadzie Foo Fighters wrócą do Meksyku, gdzie zagrają dwa koncerty, z czego jeden z nich wspólnie z Queens of the Stone Age i Jehnny Beth.
Foo Fighters to amerykański zespół rockowy założony w 1994 roku przez Dave’a Grohla, byłego perkusistę Nirvany. Grupa szybko zdobyła popularność dzięki energicznemu brzmieniu, chwytliwym melodiom i charyzmatycznemu liderowi. Ich styl to mieszanka alternatywnego rocka, post-grunge i hard rocka. Do największych hitów należą takie utwory jak “Everlong”, “The Pretender”, “Best of You”, “Learn to Fly”. Foo Fighters zdobyli wiele nagród Grammy i są uznawani za jeden z najważniejszych zespołów rockowych XXI wieku. Ich koncerty słyną z niesamowitej energii i kontaktu z publicznością.
