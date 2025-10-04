Zaloguj się lub Zarejestruj

Foo Fighters wydają nową koncertową EP-kę. Dochód wesprze lokalne fundacje

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/04 13:00
0
0

Foo Fighters zaskoczyli fanów wydając EP-kę z nagraniami z koncertów.

Zespół Foo Fighters niespodziewanie opublikował nową koncertową EP-kę zatytułowaną “Are Playing Where ???? Vol. 1”. Minialbum ukazał się wyłącznie w serwisie Bandcamp i zawiera sześć utworów nagranych podczas klubowych koncertów grupy w USA we wrześniu.

Foo Fighters
Foo Fighters

Foo Fighters wydają koncertową EP-kę

Dochód ze sprzedaży wydawnictwa zostanie przekazany na lokalne cele charytatywne w czterech miastach, gdzie zarejestrowano materiał, a mianowicie San Luis Obispo i Santa Ana (Kalifornia), Waszyngton D.C. oraz New Haven (Connecticut). Były to jednocześnie pierwsze występy Foo Fighters po ponad roku przerwy. Fani mogą posłuchać EP-ki bezpłatnie w streamingu na Bandcampie albo zakupić cyfrową kopię w modelu “płać, ile chcesz”.

W opisie wydawnictwa na Bandcampie muzycy napisali:

Mamy nadzieję, że sprawdzicie też inne utwory, będąc tutaj. Long live rock!!!

GramTV przedstawia:

Lista utworów “Are Playing Where ???? Vol. 1”:

  • Alone + Easy Target (Live from Somewhere 2025)
  • Exhausted (Live from Somewhere 2025)
  • Wattershed (Live from Somewhere 2025)
  • Weenie Beenie (Live from Somewhere 2025)
  • White Limo (Live from Somewhere 2025)
  • Winnebago (Live from Somewhere 2025)

Najbliższy koncert zespołu odbędzie się 4 października w Singapurze, po czym grupa zagra trzy występy w Japonii. W listopadzie Foo Fighters wrócą do Meksyku, gdzie zagrają dwa koncerty, z czego jeden z nich wspólnie z Queens of the Stone Age i Jehnny Beth.

Foo Fighters to amerykański zespół rockowy założony w 1994 roku przez Dave’a Grohla, byłego perkusistę Nirvany. Grupa szybko zdobyła popularność dzięki energicznemu brzmieniu, chwytliwym melodiom i charyzmatycznemu liderowi. Ich styl to mieszanka alternatywnego rocka, post-grunge i hard rocka. Do największych hitów należą takie utwory jak “Everlong”, “The Pretender”, “Best of You”, “Learn to Fly”. Foo Fighters zdobyli wiele nagród Grammy i są uznawani za jeden z najważniejszych zespołów rockowych XXI wieku. Ich koncerty słyną z niesamowitej energii i kontaktu z publicznością.

Źródło:https://ultimateclassicrock.com/foo-fighters-are-we-playing-where-volume-1-live-ep

Tagi:

Muzyka
muzyka
koncert
płyta
koncerty
muzyka rockowa
zespół rockowy
album
nowy album
Muzyka metalowa
zespół muzyczny
Foo Fighters
nagrania
EP
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112