Floor Jansen zapowiada solowy singiel "Run". To początek nowego muzycznego rozdziału wokalistki Nightwish

Wokalistka zespołu Nightwish, Floor Jansen, ogłosiła premierę swojego nowego solowego singla zatytułowanego Run. Utwór ukaże się już w piątek 26 czerwca i będzie pierwszym nowym materiałem artystki od czasu wydania jej debiutanckiego albumu Paragon w marcu 2023 roku. Paragon pokazał wszechstronność holenderskiej wokalistki, prezentując zarówno popowe kompozycje, jak i emocjonalne ballady, które czerpały inspirację z całej jej dotychczasowej kariery muzycznej. Teraz Jansen zapowiada jednak nieco inne brzmienie.

Wokalistka Nightwish zapowiada nowy singiel

20 czerwca wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych okładkę singla i podzieliła się kilkoma słowami na temat nowego utworu. Jak wyjaśniła, Run opowiada o przestaniu dopasowywania się do oczekiwań innych i zaakceptowaniu własnej tożsamości: