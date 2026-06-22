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Floor Jansen zapowiada solowy singiel "Run". To początek nowego muzycznego rozdziału wokalistki Nightwish

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/22 12:20
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Wokalistka Nightwish, Floor Jansen zapowiada solowy singiel.

Wokalistka zespołu Nightwish, Floor Jansen, ogłosiła premierę swojego nowego solowego singla zatytułowanego Run. Utwór ukaże się już w piątek 26 czerwca i będzie pierwszym nowym materiałem artystki od czasu wydania jej debiutanckiego albumu Paragon w marcu 2023 roku. Paragon pokazał wszechstronność holenderskiej wokalistki, prezentując zarówno popowe kompozycje, jak i emocjonalne ballady, które czerpały inspirację z całej jej dotychczasowej kariery muzycznej. Teraz Jansen zapowiada jednak nieco inne brzmienie.

Floor Jensen
Floor Jensen

Wokalistka Nightwish zapowiada nowy singiel

20 czerwca wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych okładkę singla i podzieliła się kilkoma słowami na temat nowego utworu. Jak wyjaśniła, Run opowiada o przestaniu dopasowywania się do oczekiwań innych i zaakceptowaniu własnej tożsamości:

Dla mnie Run jest o tym, by przestać umniejszać samą siebie, aby dopasować się do formy, która nigdy nie była twoja. Chodzi o zdjęcie maski, zaufanie własnej drodze i odwagę, by pokazać się światu taką, jaką naprawdę jesteś. Utwór jest trochę cięższy, trochę bardziej bezpośredni, ale wciąż szczery, melodyjny i w pełni mój.

Fani mieli już okazję usłyszeć Run podczas kilku koncertów w Europie na początku czerwca, gdzie artystka wykonywała utwór na żywo, w tym na poznańskim Pyrkonie, który odbył się w miniony weekend. Możecie zobaczyć to nagranie poniżej. Ostatnie lata były dla Floor Jansen niezwykle intensywne również pod względem osobistym. W listopadzie 2022 roku wokalistka poinformowała, że jest wolna od nowotworu po przejściu operacji usunięcia guza, który wykryto po diagnozie raka piersi. W październiku 2023 roku Floor i jej mąż, perkusista zespołu Sabaton, Hannes Van Dahl, powitali na świecie swoje drugie dziecko, a konkretniej córkę Lucy. Para wychowuje również starszą córkę Freję, która przyszła na świat w marcu 2017 roku.

GramTV przedstawia:

Premiera singla Run może okazać się początkiem nowego etapu w solowej twórczości artystki i zapowiedzią kolejnych muzycznych projektów jednej z najbardziej cenionych wokalistek współczesnej sceny metalowej.

Źródło:https://blabbermouth.net/news/nightwish-singer-floor-jansen-to-release-new-solo-single-run-on-friday

Tagi:

Muzyka
muzyka
Pyrkon
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Floor Jansen
Nightwish
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112