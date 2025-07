Firmy nie kontrolują swoich sklepów? Microsoft potrzebował trzech miesięcy, aby usunąć grę będącą plagiatem tytułu z PlayStation

Cyfrowe sklepy z grami są pełne “śmieciowych” produkcji. Przykładem może być Nintendo eShop, w którym znaleźć można m.in. prowokacyjną podróbkę One Piece zatytułowaną Pirate Anime Quest: One Boys' Journey, A Piece of Island Love. Sony w lutym 2024 próbowało rozprawić się z zalewem spamerskich gier w PlayStation Store, ale to trochę walka z wiatrakami. Wygląda na to, że u Xboxa wcale nie jest lepiej.

Jak zauważył portal TrueAchievements, a wcześniej opisało sytuację Digital Foundry, gra Anti-Gravity Racing WipEout pojawiła się w kwietniu na Xbox Store w cenie 14,99 dolarów. Problem w tym, że nie była to nowa gra, lecz niemal kopia jeden do jeden kultowej serii WipEout z konsol PlayStation, tyle że uruchamiana przez emulator.

Ekspert John Linneman przeanalizował tytuł i potwierdził, że gra zawierała elementy bezpośrednio pochodzące z WipEout oraz WipEout 3: Special Edition. Co prawda menu główne było nowe i nijakie, ale rdzeń rozgrywki to klasyczny WipEout, w którym oryginalne tekstury zostały zamienione lub zmodyfikowane, by ukryć prawdziwe pochodzenie gry. Obecnie próba wejścia na stronę produktu kończy się komunikatem o błędzie, ponieważ gra została usunięta z Microsoft Store, jednak fakt, że pozostawała dostępna przez trzy miesiące, wywołał oburzenie w środowisku graczy.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Xbox Store gościł nieautoryzowaną kopię gry z PlayStation. W 2022 roku pojawiła się tam gra będąca klonem God of War, w której występowała niemal identyczna wersja Kratosa. Tamten tytuł również został usunięty, choć nie był tak rażący, jak uruchamianie wprost emulowanej wersji prawdziwej gry.

Cała sytuacja pokazuje, jak mało kontrolowane są cyfrowe platformy do sprzedaży gier. Xbox Store, PlayStation Store czy Nintendo eShop coraz częściej przypominają dziki zachód, gdzie deweloperzy mogą wrzucać nie tylko niskiej jakości gry, ale nawet plagiaty emulowanych klasyków.