Firma zajmująca się AI oskarża NVIDIA o przemycanie swoich GPU w homarach?

Anthropic, marząc o centrach danych wypełnionych GPU, twierdził, że przemytnicy przemycają chipy NVIDIA do Chin ukryte w żywych homarach. Wspomniano również o protetycznych brzuszkach ciążowych.

NVIDIA odpowiedziała sarkastycznie, mówiąc: „Amerykańskie firmy powinny skupić się na innowacjach i podjąć wyzwanie, zamiast opowiadać historie o tym, że duże, ciężkie i delikatne urządzenia elektroniczne są w jakiś sposób przemycane w “protetycznych brzuchach” czy „wraz z żywymi homarami”.

Chińskie służby celne wykryły już wcześniej próby przemytu zarówno w protetycznych brzuchach ciążowych, jak i żywych homarach.

Choć brzmi to jak fabuła z niskobudżetowej komedii szpiegowskiej, nie jest to jednak do końca fikcja.

Firma nie przedstawiła niestety żadnego dowodu na to, że takie operacje mają miejsce.

Oczywiście, omawiane GPU są znacznie mniejsze niż karty do gier. Całkowicie możliwe jest ukrycie płyty SMX w homarze, gwarancja może jednak zostać unieważniona.