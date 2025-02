Znamy wymagania sprzętowe Lost Soul Aside. Nie jest najgorzej.

Lost Soul Aside to gra, która od jakiegoś czasu mocno przyciąga uwagę miłośników gier akcji. Produkcja opowiada historię odkupienia Kasera, bohatera zmuszonego do walki z gigantycznymi bestiami i mistycznymi istotami, aby ocalić zarówno swoją siostrę, jak i cały świat. W trakcie tej misji kluczową rolę odgrywa jego zmieniająca kształt broń oraz wsparcie smoczego towarzysza – Areny. Poza dynamicznymi starciami z bossami, gra zawiera także elementy RPG, które wzbogacają rozgrywkę. Będzie zatem co pokazywać na ekranie i teraz już wiemy kto na ile będzie mógł sobie pozwolić.

Znamy wymagania sprzętowe Lost Soul Aside

Wiele mogłoby wskazywać na to, że intensywne starcia, a co za tym idzie wiele zaawansowanych animacji mogłoby wymagać sporych nakładów mocy, ale jeśli nie macie bzika na punkcie Ray Tracingu to nie powinniście się obawiać. Najnowsze informacje ujawniają różne poziomy wymagań sprzętowych, dając graczom wyobrażenie o tym, jak Lost Soul Aside będzie działać na ich komputerach. Jedyną stałą w każdym przypadku jest jedynie wymóg posiadania minimum 16 GB pamięci RAM oraz 80 GB wolnego miejsca na dysku SSD. Tak prezentuje się reszta: