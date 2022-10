Fire Emblem Engage – poznajcie Chloe i jej pegaza

O Fire Emblem Engage po raz pierwszy usłyszeliśmy we wrześniu, kiedy grę zaprezentowano podczas Nintendo Direct. Otrzymaliśmy wtedy trailer, a twórcy zdradzili również datę premiery. Najnowsza odsłona kultowej serii zadebiutuje 20 stycznia 2023 roku. Jeśli jesteście jej fanami i z wypiekami wyczekujecie na ten dzień, to mamy dla Was dobre informacje. Deweloperzy podzielili się fragmentami rozgrywki, na których możemy zobaczyć w akcji jedną z bohaterek.

Chloe w Fire Emblem Engage

Wideo poświęcone jest Chloe – wojowniczce dosiadającej majestatycznego pegaza. Jeśli wierzyć tłumaczowi Google, Chloe jest królewską rycerką, reprezentującą Kingdom of Philene. Ma łagodne usposobienie i jest niezwykle oddana swojej władczyni – Princess Celine. Uwielbia baśnie i piękne krajobrazy. Postać z takim charakterem z pewnością przypadnie do gustu graczom.



Na koniec przypomnijmy, że Fire Emblem Engage zadebiutuje wyłącznie na Nintendo Switch, a za produkcję odpowiada doświadczone studio Intelligent Systems. Rozgrywka w najnowszej odsłonie serii ma opierać się na podobnych zasadach. Spodziewajmy się więc taktycznych, turowych starć, które nie raz zaskoczą nas swoją złożonością.