"Finśki STALKER" jednak żyje. Plotka wywołała panikę wśród graczy

Road to Vostok to niezależna strzelanka survivalowa, która szybko zyskała przydomek „fińskiego STALKER-a”. Produkcja rozwijana przez jednoosobowe studio Vostok Team zyskała rozgłos dzięki realistycznemu podejściu do rozgrywki i unikalnemu klimatowi. Ostatnio jednak jej twórca padł ofiarą nieprzyjemnego żartu – ktoś rozpowszechnił fałszywą informację, że prace nad grą zostały wstrzymane aż do 2028 roku.

Road to Vostok – twórca uspokaja fanów

Antti Leinonen przyznał w serwisie X (dawniej Twitter), że nie ogłaszał żadnego wstrzymania produkcji. Wręcz przeciwnie – w ostatnich dniach wypuścił trzy aktualizacje wersji demo, by dopracować grę przed trwającym Steam Next Fest. Deweloper podkreślił, że projekt rozwija się zgodnie z planem i nie ma żadnych problemów z harmonogramem.

