Finger Eleven zakończyli pracę nad pierwszym albumem od 10 lat. "Last Night On Earth" jest już gotowe

Krążek zatytułowany „Last Night On Earth” jest gotowy i ukaże się jeszcze w tym roku, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Informację potwierdził gitarzysta zespołu, James Black, w rozmowie z radiem 105.7 The Point.

To naprawdę szalonej jakości materiał. Każdy utwór ma w sobie coś wyjątkowego. Już wkrótce wszyscy będą mogli go usłyszeć, na pewno jeszcze w tym roku.

W ubiegłym roku Finger Eleven wypuścił singiel „Adrenaline”, który miał być swego rodzaju wstępną próbą współpracy z nowym wydawcą, Better Noise Music. Piosenka okazała się sukcesem i trafiła do najczęściej dodawanych utworów w stacjach radiowych w USA, a w Kanadzie przez dwa tygodnie utrzymywała się na pierwszym miejscu pod względem liczby emisji. Wokalista Scott Anderson wspominał w rozmowie ze Skratch N Sniff:

Finger Eleven zerwali współpracę z poprzednimi wytwórniami Wind-Up i Concord Music Group. Obecnie są pod skrzydłami Better Noise Music. Jak mówi Anderson, to przyniosło więcej kreatywnej niezależności:

Z dużą wytwórnią masz więcej zasobów, ale też więcej ludzi kontrolujących każdy krok. Tym razem byliśmy własnymi producentami i A&R-ami. Czujemy, że oddajemy naprawdę mocny materiał.

Muzyk przyznaje, że to może być jedna z najważniejszych płyt w ich karierze:

To nie jest przypadkowy zestaw piosenek. Nadal zachowujemy mentalność siedemnastolatków, dla których muzyka to całe życie. Myślę, że wielu ludzi będzie zaskoczonych, jak bardzo nam wciąż zależy.

Finger Eleven to jeden z najbardziej utytułowanych zespołów rockowych z Kanady. Zespół zyskał międzynarodową popularność dzięki albumowi „The Greyest of Blue Skies”, a przebój „One Thing” zdobył status złota w USA i platyny w Kanadzie. W 2007 roku płyta „Them vs. You vs. Me” przyniosła wielki hit „Paralyzer”, który pobił rekordy radiowe i pokrył się pięciokrotną platyną. Zespół zdobył także nagrodę Juno dla najlepszego albumu rockowego, a kolejne wydawnictwa kontynuowały pasmo sukcesów. W 2023 roku ukazała się kompilacja „Greatest Hits” z premierowym hitem „Together Right”, który przez pięć tygodni zajmował pierwsze miejsce na listach przebojów.