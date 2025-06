Finałowy zwiastun Death Stranding 2 już gotowy. Zobaczymy go razem z premierą gry

Death Stranding 2: On the Beach to kontynuacja znanej gry z 2019 roku, która ponownie stawia graczy w roli Sama Portera Bridgesa. Akcja nowej części rozgrywa się dziesięć miesięcy po wydarzeniach z pierwszej odsłony i – jak wynika z wcześniejszych zapowiedzi – całość zaoferuje znacznie dłuższy czas zabawy, sięgający ponad 70 godzin. Gra ukaże się wyłącznie na konsoli PlayStation 5.

W oczekiwaniu na premierę można nadrobić wydarzenia z pierwszej części dzięki oficjalnemu streszczeniu fabularnemu oraz obejrzeć przeglądowy trailer, który pokazuje najważniejsze elementy rozgrywki z nadchodzącej kontynuacji.