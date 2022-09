Finałowy sezon The Walking Dead na nowym zwiastunie. Koniec 12-letniej historii

Po wniesieniu sztandarów Wspólnoty we Wzgórzu, Alexandrii i Zakątku, nie ma czasu na opracowywanie strategii. Trwa wyścig z czasem, aby utrzymać się przy życiu i wydostać tych, którzy znajdują się we Wspólnocie, zanim Hornsby dokona swojej krwawej zemsty. Po ujawnieniu korupcji w artykule Connie, gubernatorka Milton może narazić wszystkich na niebezpieczeństwo. Z ogromnym długiem grupy i brakiem innego, lepszego miejsca do życia, odejście nie wchodzi w grę. Jeśli następny ich ruch się nie powiedzie, to nie będą mieć nadziei na pozostanie.

W obsadzie znaleźli się: Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Christian Serratos, Josh McDermitt, Seth Gilliam, Ross Marquand, Jeffrey Dean Morgan, Khary Payton, Eleanor Matsuura, Cailey Fleming, Lauren Ridloff oraz Paola Lázaro.

The Walking Dead: Sezon 11c – data polskiej premiery

Ostatnia część jedenastego sezonu The Walking Dead zadebiutuje w Ameryce już w niedzielę, 2 września. Na polską premierę na kanale FOX będziemy musieli poczekać dzień dłużej i na antenie stacji nowy odcinek będziemy mogli obejrzeć już 3 października o 03:30 nad ranem oraz tego samego dnia o 22:00.