Finałowy odcinek Rodu Smoka wyciekł. HBO jest wkurzone i wskazuje winnych

Ród Smoka cieszy się niesłabnącą popularnością, czemu dowodzą najnowsze wyniki badań Nielsena, według których oglądalność serialu jest wyższa niż Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy od Amazona. Jednak ostatni, finałowy odcinek pierwszego sezonu może nie powtórzyć tak dużego sukcesu poprzednich epizodów, gdyż dziesiąty odcinek wyciekł już do sieci. Jeżeli więc z niecierpliwością czekacie na zakończenie pierwszej serii prequela Gry o Tron, to uważajcie na spoilery, na które łatwo natrafić w mediach społecznościowych.

Finał Rodu Smoka wyciekł do sieci – oświadczenie HBO

HBO potwierdziło informację, że odcinek zatytułowany Czarna Królowa wyciekł do sieci w miniony piątek w godzinach wieczornych czasu polskiego. HBO wskazuje, że winę ponosi dystrybutor regionu w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce (EMEA). Rzecznik HBO wydał oświadczenie, w którym przekazał, że „agresywnie monitorują” sytuację i na bieżąco usuwają kopie, które pojawiają się na stronach z torrentami.

Wygląda na to, że wyciek pochodzi od partnera dystrybucyjnego w regionie EMEA. HBO agresywnie monitoruje i usuwa te kopie z internetu. Jesteśmy rozczarowani, że ta bezprawna akcja zakłóciła oglądanie serialu wiernym fanom, którzy będą mogli zobaczyć nieskazitelną wersję odcinka, gdy będzie miał premierę w niedzielę w HBO i HBO Max, gdzie będzie transmitowany wyłącznie w 4K.

Seriale z Gry o Tron mają długą historię wyciekania do sieci przed premierą. Wielokrotnie zdarzało się, że odcinki głównego serialu pojawiały się do pobrania przed pierwszą emisją, co miało miejsce chociażby w przypadku siódmego sezonu. Doszło nawet do tego, że HBO nie udostępniało przedpremierowo epizodów Gry o Tron recenzentom.