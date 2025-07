Finałowy koncert Black Sabbath i Ozzy’ego Osbourne’a zebrał niemal 200 milionów dolarów na cele charytatywne

Koncert “Back To The Beginning okazał się finansowym sukcesem, który przełoży się na wsparcie chorujących dzieci.

Tę dobrą informację przekazał we wtorek, 8 lipca, Tom Morello, legendarny gitarzysta Rage Against The Machine i dyrektor muzyczny wydarzenia. W mediach społecznościowych napisał:

Koncert “Back To The Beginning”, będący pożegnaniem Black Sabbath i Ozzy’ego Osbourne’a, okazał się nie tylko muzycznym wydarzeniem dekady, ale również ogromnym sukcesem charytatywnym. Podczas wydarzenia zebrano ponad 190 milionów dolarów, które zostaną przekazane na wsparcie Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital oraz Acom Children’s Hospice.

To ostatnia piosenka. Dzięki waszemu wsparciu mogliśmy przeżyć niesamowite życie. Dziękujemy wam z całego serca.

Cały dochód z biletów na to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie oraz z transmisji pay-per-view został przeznaczony na cele charytatywne, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zespołu.

Na scenie obok Black Sabbath i Ozzy’ego pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd rocka i metalu. Wśród nich znaleźli się między innymi Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Gojira, Anthrax, Guns N’ Roses, KoRn, Tool, a także Steven Tyler z Aerosmith.

Jednym z najgłośniej komentowanych momentów wydarzenia był drum-off, czyli perkusyjne starcie pomiędzy Dannym Careyem (Tool), Travisem Barkerem (Blink-182) oraz Chadem Smithem (Red Hot Chili Peppers), którzy wspólnie wykonali “Symptom Of The Universe”. Dołączyli do nich także Tom Morello, Rudy Sarzo (basista Quiet Riot i solowego zespołu Ozzy’ego) oraz Nuno Bettencourt z Extreme.

Nie zabrakło również coverów Led Zeppelin, w których udział wzięli m.in. Morello, Steven Tyler, Travis Barker i Ronnie Wood z The Rolling Stones. Z kolei Yungblud przewodził supergrupie wykonującej wzruszającą wersję utworu “Changes”, dedykowaną zmarłemu piłkarzowi Diogo Jocie.

Finał “Back To The Beginning” był czymś więcej niż tylko koncertem, był hołdem dla dziedzictwa jednego z najważniejszych zespołów w historii muzyki oraz spektakularne zakończenie kariery, która ukształtowała oblicze heavy metalu. Dzięki swojej skali, emocjom i charytatywnemu charakterowi, to wydarzenie na długo pozostanie w pamięci fanów na całym świecie.