Finał The Walking Dead gorszy od Gry o Tron? Fani są rozczarowani zakończeniem

The Walking Dead oficjalnie dobiegło końca. Po 11 sezonach i 177 odcinkach wyemitowanych w ciągu 12 lat serial otrzymał swoje zakończenie. W nocy stacja AMC pokazała ostatni epizod, który doprowadził do wielkiego finału całej historii. Przynajmniej w teorii, gdyż już wcześniej było wiadomo, że historie niektórych bohaterów będą kontynuowane w ich własnych serialach. AMC przy okazji ogłoszenia końca produkcji wraz z 11 sezonach, zapowiedziało również kilka spin-offów, w tym poświęconych Darylowi, Neganowi i Maggie, a także Rickowi i Michonne. Tym samym twórcy nie mogli stworzyć wielkiego zakończenia, które odpowiadałoby na wszystkie nurtujące fanów pytania.

The Walking Dead – reakcje widzów na finałowy odcinek

Jednak nie wszyscy widzowie byli zadowoleni z otrzymanego finału The Walking Dead. W mediach społecznościowych nie brakuje opinii, że to najgorsze zakończenie od czasu Gry o Tron. Inni bez porównań do innych seriali uważają, że pożegnanie serialu jest fatalne i oczekiwali czegoś więcej. Pomimo głosów krytyki, większość fanów jest zadowolona z finału i dzielą się swoimi reakcjami na wydarzenia z ostatniego odcinka, a także dziękują obsadzie i ekipie za wspólnie spędzone kilkanaście lat przy serialu.

WTF to było gorsze od finału GOT? Jestem tym mocno rozczarowany.

To zakończenie było okropne

Gratulacje za odebranie tytułu gry o tron najgorszego finału w historii, co za rozczarowanie

To było dosłownie najgorsze zakończenie tak wielkiego serialu. Nie mogli nawet zakończyć serialu z głównym bohaterem. Przynajmniej GOT rozwiązało nieco historię, to po prostu trwa i kończy historię beznadziejnych nowych postaci.

Wow, po 12 latach kończysz serial zapowiedzią kolejnych spin-offów. Okropny finał.

ten serial dał mi tyle bólu. jestem na zawsze wdzięczny. kocham każdego z was za włożenie w to swojej duszy, za doprowadzenie mnie do płaczu i śmiechu, za pokazanie ludziom, co oznacza rodzina. Chciałbym móc z wami pracować. dużo miłości

Dorastałem z tym serialem jako nastolatek i przez 12 lat oglądałem każdy odcinek… nie mogę wystarczająco docenić tego, ile ten serial dla mnie znaczył

Dziękuję za niesamowite 12 lat niewiarygodnych historii i postaci. Dosłownie nic nie zbliży się do tego, co dla nas zrobiliście. Dziękuję Wam!

Po 12 latach to koniec pewnej ery! Zaniemówiłam i dochodzę do siebie po ostatnim odcinku. dziękuję za wszystko TWD, obsadzie, scenarzystom, ekipie itp.

Tyle łez smutku i radości. Dziękuję za tak cudowną serię.

