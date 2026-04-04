Finał Naruto najlepszym w historii mangi i anime? Po ponad 11 latach fani nadal są zachwyceni

Zakończenie serii Naruto robi wrażenie nawet po upływie ponad dekady czasu.

Po ponad 11 latach od zakończenia historii Naruto Uzumaki, finał kultowej serii Naruto autorstwa Masashi Kishimoto, wciąż uznawany jest za jeden z najlepiej zrealizowanych w historii mangi i anime. Zdaniem wielu fanów, ten finał zestarzał się jak dobre wino. Zakończenie Naruto Uzumaki najlepszym w historii mangi i anime? W ostatnich latach wiele popularnych serii, takich jak My Hero Academia, Jujutsu Kaisen czy Chainsaw Man, doczekało się zakończeń, które podzieliły fanów. Na ich tle Naruto wyróżnia się wyjątkowo wysokim poziomem satysfakcji, głównie dzięki temu, że historia doczekała się aż kilku różnych, ale spójnych finałów. Seria od lat zdobywała ogromną popularność na całym świecie, zarówno jako manga, jak i anime. Opowieść o outsiderze, który dąży do uznania i spełnienia marzeń, trafiła do milionów odbiorców dzięki emocjonalnej narracji i złożonym relacjom między bohaterami.

Finał mangi nastąpił w 2014 roku wraz z rozdziałem numer 700. Był to epilog, który pokazał przyszłość świata ninja i wprowadził nowe pokolenie bohaterów, w tym Boruto Uzumaki. Jednak właściwe zakończenie głównej historii wielu fanów widzi w rozdziale 699, który domknął najważniejsze wątki fabularne i dostarczył jednego z najbardziej satysfakcjonujących finałów w popkulturze. Równolegle swoje własne zakończenie zaprezentowało anime Naruto Shippuden. Choć adaptowało kluczowe wydarzenia z mangi, kontynuowało historię poprzez dodatkowe odcinki, w tym adaptacje powieści zatwierdzonych przez Kishimoto. Dzięki temu powstał trzeci wariant zakończenia. Ostatnie odcinki Shippuden skupiają się na wydarzeniach po finałowej walce Naruto i Sasuke Uchiha, ale jeszcze przed historią Boruto. Kulminacją jest wątek przygotowań do ślubu Naruto i Hinata Hyuga, który stanowi emocjonalne i symboliczne domknięcie serii. Szczególnie poruszająca jest scena, w której Naruto prosi Iruka Umino, aby pełnił rolę jego ojca podczas ceremonii, nawiązując do ich relacji od pierwszego odcinka.

GramTV przedstawia:

Seria doczekała się także kontynuacji w postaci Boruto: Naruto Next Generations, która rozwija historię nowego pokolenia. Choć skupia się na innych bohaterach, początek tej opowieści pełni jednocześnie funkcję kolejnego zakończenia dla Naruto i jego przyjaciół, pokazując ich dorosłe życie oraz spełnienie marzeń. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów całej serii pozostaje finałowa walka Naruto i Sasuke w Dolinie Końca. Starcie to nie tylko spektakularna akcja, ale też emocjonalne podsumowanie ich relacji i rozwoju postaci. Ostateczne pojednanie, symbolizowane między innymi zwrotem opaski ninja, domyka główne motywy serii. Droga do tego zakończenia nie była jednak pozbawiona kontrowersji. Wprowadzenie Madara Uchiha w trakcie Czwartej Wielkiej Wojny Ninja było jednym z najbardziej ekscytujących momentów, ale jego ostateczny los rozczarował część fanów. Jeszcze większe kontrowersje wzbudziło nagłe pojawienie się Kaguya Otsutsuki oraz wątek reinkarnacji, które wielu uznało za wymuszone. Mimo tych zawirowań decyzja, aby ostateczny pojedynek rozegrał się między Naruto, a Sasuke, pozwoliła serii osiągnąć satysfakcjonujące zakończenie. Ostatecznie zarówno finał mangi, jej epilog, jak i zakończenie anime oferują różne, ale równie udane spojrzenia na koniec historii. Niezależnie od kierunku, w jakim podąży seria Boruto, fani zawsze mogą wracać do tych trzech zakończeń jako przykładów tego, jak powinno się kończyć wielkie opowieści. Czy zgadzacie się, że te finały zasługują na taką chwałę?