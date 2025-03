Final Fantasy XVI z ważną zmianą na PC. Usunięto kontrowersyjne zabezpieczenie

Jak zauważa redakcja DSOG , wraz z ostatnią aktualizacją z pecetowej wersji Final Fantasy XVI zniknęło Denuvo . Oznacza to, że produkcja Square Enix została pozbawiona cieszącego się złą sławą antypirackiego oprogramowania po blisko 6 miesiącach od momentu premiery na komputerach osobistych.

Na koniec przypomnijmy, że Final Fantasy XVI zadebiutowało na komputerach osobistych 17 września 2024 roku. Przez ponad rok produkcja Square Enix była jednak dostępna wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Szok i niedowierzanie – recenzja Final Fantasy XVI.