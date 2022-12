Final Fantasy XVI otrzyma Edycję Kolekcjonerską. Świetna figurka i wysoka cena

Square Enix zaprezentowało specjalne wydanie nadchodzącej odsłony Final Fantasy skierowane do największych fanów marki.

W trakcie gali The Game Awards 2022 mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Final Fantasy XVI. Wspomniany materiał ujawnił dokładną datę premiery gry, ale okazuje się, że to nie koniec informacji, które powinny zainteresować miłośników marki. Square Enix zaprezentowało bowiem Edycję Kolekcjonerską nadchodzącej odsłony serii Final Fantasy. Fani muszą jednak przygotować się na spory wydatek.

Square Enix zaprezentowało zawartość Edycji Kolekcjonerskiej Final Fantasy XVI

We wspomnianym wydaniu Final Fantasy XVI znajdziemy podstawową wersję gry, 8 metalowych przypinek przedstawiających Eikony, ekskluzywny steelbook z wizerunkiem Clive'a Rosfielda, płócienną mapę świata gry, zestaw cyfrowych dodatków, bonusy do zamówień przedpremierowych oraz kolekcjonerskie pudełko. Największą atrakcją będzie jednak wysokiej jakości figurka przedstawiającą starcie pomiędzy Feniksem i wysokiej jakości figurka przedstawiająca bitwę pomiędzy dwoma przywołanymi bestiami, Feniksem i Ifrytem.



Jak wspomnieliśmy wyżej, zainteresowani będą musieli jednak sięgnąć głęboko do kieszeni. Edycję Kolekcjonerską gry Final Fantasy XVI wyceniono bowiem na 349,99 euro, czyli prawie 1700 złotych. Gracze mogą już składać zamówienia przedpremierowe na wspomniane wydanie w oficjalnym sklepie Square Enix.



Na koniec przypomnijmy, że Final Fantasy XVI zadebiutuje na PlayStation 5 dokładnie 22 czerwca 2023 roku. Zgodnie z przekazanymi jakiś czas temu informacjami, firma Sony zapewniła sobie jedynie półroczny okres ekskluzywności. Pod koniec przyszłego roku produkcja będzie więc mogła pojawić się również na innych platformach.