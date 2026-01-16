Final Fantasy VII Remake Intergrade otrzyma aktualizację na PS5 i PC wraz z premierą na Switch 2

Nowa aktualizacja Final Fantasy VII Remake Intergrade ujednolici wszystkie wersje gry.
Firma Square Enix zapowiedziała istotną aktualizację dla Final Fantasy VII Remake Intergrade, która trafi na komputery osobiste oraz konsolę PlayStation 5 już 22 stycznia. Patch zostanie udostępniony równocześnie z premierą gry na Nintendo Switch 2 oraz Xbox Series X/S i ma na celu wyrównanie zawartości pomiędzy wszystkimi dostępnymi wersjami. Oznacza to, że rozwiązania zaprezentowane wcześniej w kontekście nowych edycji pojawią się również na dotychczasowych systemach.
Co przyniesie nowa aktualizacja Final Fantasy VII Remake Intergrade?
Najważniejszym elementem aktualizacji będą tak zwane opcje usprawnionego postępu, pozwalające obniżyć poziom wyzwania. Gracze otrzymają możliwość aktywowania ustawień gwarantujących obrażenia na poziomie 9999 punktów, maksymalny poziom punktów zdrowia, podwojone tempo zdobywania doświadczenia lub natychmiastowy dostęp do maksymalnej wartości Gil. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł sam zdecydować, jak intensywne lub relaksujące ma być jego przejście przez fabułę remake’u kultowego jRPG-a.
Informacja o aktualizacji została opublikowana za pośrednictwem oficjalnego konta serii Final Fantasy VII w serwisie X. W komunikacie podkreślono, że patch stanowi formę uczczenia premiery gry na kolejnych platformach. W praktyce oznacza to, że Final Fantasy VII Remake Intergrade zaoferuje ten sam zestaw funkcji i ułatwień na wszystkich systemach.
W poprzednim miesiącu Square Enix udostępniło wersję demonstracyjną gry na nowych konsolach. Demo obejmuje cały pierwszy rozdział kampanii fabularnej, a zapisane postępy można przenieść do pełnej wersji, która zadebiutuje w najbliższych dniach. Dla użytkowników Nintendo istotną informacją pozostaje jednak rozmiar produkcji. Final Fantasy VII Remake Intergrade na Switch 2 będzie wymagać co najmniej 90 GB wolnego miejsca, co stanowi niemal jedną trzecią wewnętrznej pamięci hybrydowego systemu.
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE to rozszerzona i rozbudowana wersja docenionego przez krytyków i nagradzanego FINAL FANTASY VII REMAKE dla PlayStation 5. Do FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE dołączono FF7R EPISODE INTERmission z udziałem Yuffie jako głównej bohaterki. To niesamowity nowy wątek fabularny i liczne rozszerzenia związane z rozgrywką.
Final Fantasy VII Remake pierwotnie ukazało się na PlayStation 4 w 2020 roku. Rok później gra trafiła na PlayStation 5 oraz PC w rozszerzonej edycji Intergrade, wzbogaconej o dodatkowy rozdział fabularny. Dodatek ten skupia się na postaci Yuffie i rozwija wątki poboczne, stanowiąc integralną część całego doświadczenia. Nadchodząca aktualizacja sprawi, że wszystkie wersje gry będą oferowały spójny zestaw możliwości, niezależnie od platformy i momentu premiery.
