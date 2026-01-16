Final Fantasy VII Remake Intergrade otrzyma aktualizację na PS5 i PC wraz z premierą na Switch 2

Firma Square Enix zapowiedziała istotną aktualizację dla Final Fantasy VII Remake Intergrade, która trafi na komputery osobiste oraz konsolę PlayStation 5 już 22 stycznia. Patch zostanie udostępniony równocześnie z premierą gry na Nintendo Switch 2 oraz Xbox Series X/S i ma na celu wyrównanie zawartości pomiędzy wszystkimi dostępnymi wersjami. Oznacza to, że rozwiązania zaprezentowane wcześniej w kontekście nowych edycji pojawią się również na dotychczasowych systemach.

Co przyniesie nowa aktualizacja Final Fantasy VII Remake Intergrade?

Najważniejszym elementem aktualizacji będą tak zwane opcje usprawnionego postępu, pozwalające obniżyć poziom wyzwania. Gracze otrzymają możliwość aktywowania ustawień gwarantujących obrażenia na poziomie 9999 punktów, maksymalny poziom punktów zdrowia, podwojone tempo zdobywania doświadczenia lub natychmiastowy dostęp do maksymalnej wartości Gil. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł sam zdecydować, jak intensywne lub relaksujące ma być jego przejście przez fabułę remake’u kultowego jRPG-a.