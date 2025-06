Final Fantasy Tactics powraca w nietypowych okolicznościach. Remake powstaje całkowicie od zera, ponieważ oryginalny kod źródłowy zaginął

Remake kultowego Final Fantasy Tactics z 1997 roku, zapowiedziany podczas ostatniego pokazu State of Play pod tytułem Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, powstaje w wyjątkowych okolicznościach. Jak się okazało, oryginalny kod źródłowy gry z PS1 już nie istnieje. Twórcy ze studia Square Enix musieli więc odtworzyć wszystko od podstaw.

W efekcie, jak sam określił, remake powstał „czystą siłą woli”. Choć remake korzysta z ulepszonego angielskiego tłumaczenia z wersji PSP, to nie zawiera dodatkowych postaci, klas i zawartości z War of the Lions z 2007 roku. Jak podkreśla Maehiro:

Największe wyzwania wynikały z tego, że nie zachowały się dane źródłowe ani główna wersja gry. To nie tak, że zostały źle zarządzane – po prostu w tamtych czasach nie było to standardową praktyką. Co więcej, produkcja rozpoczęła się na wersji japońskiej, która została później nadpisana innymi wersjami językowymi.

Współczesna wersja gry będzie w pełni udźwiękowiona, choć twórcy nie zdecydowali się po prostu na przeczytanie oryginalnych dialogów. Z pomocą Yasumiego Matsuno, scenarzysty oryginału, tekst został dostosowany tak, by brzmiał naturalnie w wersji mówionej. Maehiro mówi także o odświeżonej oprawie wizualnej:

Oryginalne sprite’y postaci były urocze, ale też niesamowicie szczegółowe. Mapy również miały swój charakter – tekstury i modele miały w sobie pewne ciepło. W remake’u staraliśmy się to zachować, jednocześnie ulepszając je technicznie.

Gra otrzyma zmodernizowany interfejs użytkownika, a także nowe sceny dialogowe między postaciami. Część z nich pojawi się tylko przy spełnieniu konkretnych warunków, co zachęci graczy do eksploracji i eksperymentów.

Final Fantasy Tactics zadebiutowało na PlayStation w 1997 roku w Japonii i Ameryce Północnej. Gracze w Europie musieli czekać aż do wydania War of the Lions na PSP. Od tego czasu gra zdobyła status kultowej, ale była uwięziona na starszych platformach, co również wpłynęło na decyzję o stworzeniu remake’u. Po ogłoszeniu The Ivalice Chronicles, scenarzysta Yasumi Matsuno przypomniał polityczny wydźwięk opowieści:

Dziś, w 2025 roku – w czasach, gdy nierówności i podziały wciąż są głęboko zakorzenione w naszym społeczeństwie – ponownie oferuję tę historię. Wola oporu leży w waszych rękach.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ukaże się 30 września 2025 roku na PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i Switch 2 oraz na PC (Steam).