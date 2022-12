Final Fantasy XVI z polską wersją językową? Wiele na to wskazuje

W sieci pojawiły się interesujące doniesienia, których źródłem jest sklep Play-Asia. Na karcie poświęconej grze Final Fantasy XVI widnieje powiem informacja o dostępnych wersjach językowych, wśród których znajdziemy polską wersję. Według sklepu ma to być lokalizacja kinowa, czyli z napisami. Choć nie otrzymalibyśmy więc dubbingu, to i tak byłoby to naprawdę wielkie wydarzenie, bowiem szesnastka stałaby się wówczas pierwszą grą w 35-letniej historii cyklu, która posiadałaby polską wersję językową.

Final Fantasy XVI z polską wersją językową? To możliwe

Oczywiście, przypominamy, że do czasu oficjalnego potwierdzenia należy traktować te doniesienia ze sporą dawką ostrożności i dystansu – ciężko zdecydować, co mogłoby skłonić firmę Square Enix do tej zmiany strategii wydawniczej pod kątem naszego rynku. Według niektórych może to być zasługa Sony, które stara się zapewniać polskie wersje językowe dla tytułów ekskluzywnych na konsole PlayStation.