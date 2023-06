Final Fantasy XVI zapewni bogaty endgame. Coś dla miłośników wyzwań

Do premiery gry Final Fantasy XVI zostały już niecałe trzy tygodnie. Z tej okazji deweloperzy postanowili ujawnić szczegóły dotyczące fazy endgame. W dużym skrócie: wszystko wskazuje na to, że będzie to bogate i, przede wszystkim, bardzo wymagające doświadczenie, które niejednemu miłośnikowi hardcore’u sprawi problemy.

Final Fantasy XVI – endgame zapewni spore wyzwania

tryb New Game Plus będzie posiadać wyższy poziom trudności o nazwie Final Fantasy Mode. Oprócz możliwości przeniesienia wszystkich umiejętności oraz ekwipunku z naszego pierwszego podejścia – tak, jak ma to miejsce w przypadku większości trybów New Game Plus – wspomniane ustawienie zmieni rozmieszczenie potworów i sprawi, że będą się one pojawiać w różnych częściach gry, aby utrzymywać gracza w nieustannym napięciu. Jak podaje serwis IGN . Oprócz możliwości przeniesienia wszystkich umiejętności oraz ekwipunku z naszego pierwszego podejścia – tak, jak ma to miejsce w przypadku większości trybów New Game Plus – wspomniane ustawienie