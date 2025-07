Final Fantasy 14 Mobile wprowadza paywalla do funkcji handlu. Twórcy walczą z nielegalnym obrotem walutą

Final Fantasy 14 Mobile to projekt stworzony wspólnie przez Square Enix i Lightspeed Studios, czyli chińskie studio będące częścią Tencentu. Wersja mobilna została dostosowana do ekranów dotykowych, a system walki został uproszczony. Klasy takie jak Bard, Paladyn czy Biały Mag mają zmodyfikowane zdolności i czary, co pozwala na bardziej intuicyjne sterowanie. Gra jest obecnie dostępna w Chinach jako tytuł free-to-play, a w Japonii trwają zamknięte beta testy. Zaraz po tym mają pojawić się testy na zachodzie.

Po wprowadzeniu Paywalla gracze muszą teraz wydać co najmniej 30 juanów (ok. 4,18 dolara), aby odblokować możliwość handlu, wymiany przedmiotów twarzą w twarz i korzystania ze skarbca kompanii. Tę decyzję twórcy tłumaczą walką z nielegalnym obrotem waluty i innymi niedozwolonymi praktykami.

Jak podano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na chińskiej platformie Bilibili, a później przetłumaczonym przez społeczność FF14 Mobile na Discordzie, gracze nie będą mogli handlować, korzystać z tablicy rynku ani używać skarbca kompanii bez wcześniejszego dokonania minimalnej transakcji finansowej. Opłata wynosząca 30 juanów to zaledwie jedna trzecia kosztu najtańszego abonamentu FF14 na PC i konsolach, który zaczyna się od 12,99 dolarów miesięcznie.

To nie koniec zmian. Nagrody za wykonywanie zadań głównego wątku fabularnego również zostały ograniczone, co również ma na celu utrudnienie zarabiania waluty przez boty i RMT-farmy. Mimo wysiłków zmierzających do zabezpieczenia ekonomii gry, gracze zwracają uwagę na inne problemy. Pod koniec czerwca zauważono w mobilnej wersji wieżę pochodzącą z dodatków Shadowbringers i Endwalker, mimo że gra skupia się wyłącznie na zawartości z podstawowej wersji A Realm Reborn. Wywołało to pytania o spójność i poprawność zawartości mobilnego portu.

Model mikropłatności w Final Fantasy 14 Mobile od początku budził mieszane uczucia wśród graczy, a wprowadzenie paywalla do podstawowych funkcji ekonomicznych dodatkowo zaogniło sytuację. Na razie nie wiadomo, czy te ograniczenia są tymczasowe, czy pozostaną na stałe, ani jak sytuacja będzie wyglądać po premierze gry na Zachodzie.