Filmy Marvela „utrzymują kino przy życiu”? Tak uważa gwiazda Kapitana Ameryki 4

Na liście dziesięciu najlepiej zarabiających filmów w kinach na całym świecie, aż cztery z nich to produkcje z MCU. Wkrótce do tego grona może dołączyć również Deadpool & Wolverine, które zaliczyło świetny start w weekend otwarcia. Nie ma również przypadku, że większość najpopularniejszych kinowych filmów pochodzi z ostatnich dziesięciu lat. Marvel obecnie mierzy się z wieloma problemami, ale pierwsza saga MCU zrewolucjonizowała branżę filmową i skłoniła wielu widzów do wybrania się do kina. O tym fenomenie opowiedział w najnowszym wywiadzie dla The Wrap Tim Blake Nelson, który w nadchodzącym Kapitanie Ameryce: Nowym wspaniałym świecie wciela się głównego antagonistę znanego jako The Leader.

Tim Blake Nelson staje w obronie Marvela

Aktor, który miał już okazję wcielić się w tego złoczyńcę w Incredible Hulk z 2008 roku, postanowił stanąć w obronie Marvela. Nelson twierdzi, że Marvel miał ogromny wpływ na historię kina i jej dalszy rozwój.