Deadpool & Wolverine z monstrualną premierą w kinach. Marvel wraca do żywych

Już od jakiegoś czasu było wiadome, że Deadpool & Wolverine rozbiją bank i staną się największą tegoroczną premierą w kinach. Kwestią pozostało tylko, ile film zarobi w Ameryce w weekend otwarcia. Prognozy okazały się tym razem mocno niedoszacowane i najnowsza produkcja Marvela zarobiła na domowym rynku aż 205 mln dolarów w weekend otwarcia (plus czwartkowych pokazów przedpremierowych).

Deadpool & Wolverine rozbijają bank w weekend otwarcia

To ósme największe otwarcie w historii po Avengers (207 mln dolarów), Jurassic World (208 mln dolarów), Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi (220 mln dolarów), Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy (247 mln dolarów), Avengers: Wojna bez granic (257 mln dolarów), Spider-Man: Bez drogi do domu (260 mln dolarów) oraz Avengers: Koniec gry (357 mln dolarów). Jest to także najlepsze otwarcie dla filmu z kategorią wiekową R w historii, a także piąte największe wpływy z premierowego weekendu dla wszystkich filmów superbohaterskich i największe otwarcie od czasów Spider-Man: Bez drogi do domu z grudnia 2021 roku. Deadpool & Wolverine zaliczyli najlepsze tegoroczne otwarcie w kinach, pokonując W głowie się nie mieści 2 z wynikiem 155 mln dolarów.