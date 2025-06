Filmowa adaptacja Silent Hill 2 od Christophe’a Gansa z datą premiery. Return to Silent Hill trafi do kin w styczniu 2026 roku

W nowej odsłonie w rolę Jamesa Sunderlanda wcieli się Jeremy Irvine (Czas wojny), a Hannah Emily Anderson (Jigsaw, X-Men: Mroczna Phoenix) zagra jego ukochaną Mary. Warto jednak zaznaczyć, że według wcześniejszych przecieków film może odchodzić od klasycznego wątku małżeństwa Jamesa i Mary, co może wpłynąć na odbiór historii przez fanów oryginału.

Gans zapewnia, że jego adaptacja będzie “wierna” materiałowi źródłowemu, choć oficjalny opis fabuły sugeruje pewne zmiany:

James, złamany po zakończeniu relacji z miłością swojego życia – Mary – otrzymuje tajemniczy list, który wzywa go z powrotem do Silent Hill. Na miejscu odkrywa, że znane mu niegdyś miasto zostało przekształcone przez nieznane zło. W trakcie desperackich poszukiwań Mary stawia czoła przerażającym stworom i stopniowo odkrywa mroczne sekrety miasta. Im głębiej zagłębia się w ciemność, tym bardziej zbliża się do przerażającej prawdy… i walczy o przetrwanie, by uratować swoją jedyną miłość.