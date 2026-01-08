Zaloguj się lub Zarejestruj

DC pokazuje Supergirl na nowym zdjęciu. Seksapil czy siła charakteru?

Jakub Piwoński
2026/01/08 19:15
Kampania promocyjna widowiska się rozkręca.

Do sieci trafił kolejny materiał promujący film Supergirl, następnego kinowego widowiska w ramach nowego uniwersum DC projektowanego przez Jamesa Gunna. Po kasowym sukcesie Supermana poprzeczka zawisła wysoko, a oczekiwania wobec historii Kary Zor-El są co najmniej równie duże. Opublikowana fotografia to raczej ciekawostka, ale także daje wyraźniejszy sygnał, w jakim kierunku zmierza ten projekt.

Supergirl
Supergirl

Supergirl na nowym zdjęciu

W tytułową bohaterkę wciela się Milly Alcock, znana z Rodu smoka, dla której będzie to jedna z najważniejszych ról w dotychczasowej karierze. Film czerpie inspirację z głośnego komiksu Toma Kinga z 2022 roku. Opowieść koncentruje się na podróży Supergirl, która pomaga młodej Ruthye dokonać zemsty na sprawcy śmierci jej ojca – historii znacznie mroczniejszej i bardziej osobistej niż klasyczne superbohaterskie schematy.

Scenariusz przygotowała Ana Nogueira, natomiast za kamerą stanął Craig Gillespie, znany m.in. z Cruelli oraz Jestem najlepsza. Ja, Tonya. Co oczywiste, nad całością czuwają szefowie DC Studios, James Gunn i Peter Safran, którzy konsekwentnie budują fundamenty nowego DCU.

Obsada zapowiada się imponująco. Antagonistę Krem z Yellow Hills zagra Matthias Schoenaerts, Jason Momoa pojawi się jako Lobo, a w Ruthye Marye Knoll wcieli się Eve Ridley. Rodziców Kary sportretują David Krumholtz i Emily Beecham. Kinowa premiera Supergirl została zaplanowana na 26 czerwca 2026 roku.

Supergirl
Supergirl

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
sc
Gramowicz
Dzisiaj 19:23

Fajna ^^




