DC pokazuje Supergirl na nowym zdjęciu. Seksapil czy siła charakteru?

Do sieci trafił kolejny materiał promujący film Supergirl, następnego kinowego widowiska w ramach nowego uniwersum DC projektowanego przez Jamesa Gunna. Po kasowym sukcesie Supermana poprzeczka zawisła wysoko, a oczekiwania wobec historii Kary Zor-El są co najmniej równie duże. Opublikowana fotografia to raczej ciekawostka, ale także daje wyraźniejszy sygnał, w jakim kierunku zmierza ten projekt.

Supergirl na nowym zdjęciu

W tytułową bohaterkę wciela się Milly Alcock, znana z Rodu smoka, dla której będzie to jedna z najważniejszych ról w dotychczasowej karierze. Film czerpie inspirację z głośnego komiksu Toma Kinga z 2022 roku. Opowieść koncentruje się na podróży Supergirl, która pomaga młodej Ruthye dokonać zemsty na sprawcy śmierci jej ojca – historii znacznie mroczniejszej i bardziej osobistej niż klasyczne superbohaterskie schematy.