Film o procesie Deppa i Heard na zwiastunie. Ale nie chcecie tego oglądać

Przed dwoma tygodniami informowaliśmy, że praforma streamingowa Tubi nakręciła film Hot Take: The Depp/Heard Trial, w którym przedstawią fabularyzowaną opowieść o procesie między Johnnym Deppem a Amber Heard, którego rozstrzygnięcie poznaliśmy na początku czerwca bieżącego roku. Prace nad filmem rozpoczęły się niedługo po zakończeniu rozprawy i teraz możemy zobaczyć pierwsze efekty. Niestety jak można było przypuszczać, będzie to film wykonany na szybko, tanio, bez pomysłu i po prostu źle. Poniższy zwiastun oglądacie na własną odpowiedzialność, ale fani słabych i kuriozalnych produkcji powinni się na nim dobrze bawić.

Reżyserką filmu jest Sara Lohman (Secrets in the Woods). Za scenariusz odpowiada Guy Nicolucci (The Daily Show). W obsadzie znaleźli się: Mark Hapka (Paralles, Urodzinowy koszmar) jako Johnny Depp, Megan Davis (Alone in the Dark, The Wolves of Savin Hill) w roli Amber Heard oraz Melissa Marty (jako Camille Vasquez) i Mary Carrig (Elaine Bredehoft).

Hot Take: The Depp/Heard Trial – data premiery

Hot Take: The Depp/Heard Trial zadebiutuje na Tubi już jutro, czyli 30 września. Film prawdopodobnie nie trafi do żadnego z polskich serwisów streamingowych. Ale może to i lepiej.