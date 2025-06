Film aktorski The Legend of Zelda opóźniony. Spokojnie, produkcja nadal pojawi się w 2027 roku

Film aktorski The Legend of Zelda został opóźniony o kilka miesięcy z powodów produkcyjnych.

Nintendo poinformowało, że wyczekiwany film aktorski The Legend of Zelda zaliczy opóźnienie. Zamiast premiery pierwotnie planowanej na 26 marca 2027 roku, produkcja trafi do kin dopiero 7 maja 2027 roku.

Tu Miyamoto. Z powodów produkcyjnych zmieniamy datę premiery filmu aktorskiego The Legend of Zelda na 7 maja 2027 roku. Będzie to kilka tygodni później niż pierwotnie zakładaliśmy, ale wykorzystamy ten czas, by dopracować film do jak najlepszego poziomu. Dziękujemy za cierpliwość.

Na ten moment niewiele wiadomo o samej produkcji, Nie ujawniono, na której części gry film będzie się opierać ani kto zagra główne role. W sieci krążą jednak plotki, że do roli księżniczki Zeldy rozważana była Hunter Schafer, znana z serialu Euforia. Pojawiły się też doniesienia, że aktorka może być zaangażowana w projekt Marvela, przez co nie będzie w stanie pracować na dwóch planach filmowych. Zatem wszystko pozostaje w sferze domysłów i niepewnosci.

Film The Legend of Zelda ma być kolejnym dużym przedsięwzięciem Nintendo po ogromnym sukcesie The Super Mario Bros. Movie, który stał się najbardziej kasową adaptacją gry w historii kina. Warto dodać, że kontynuacja filmu o Mario została już zapowiedziana i ma trafić do kin w kwietniu przyszłego roku. Według zapowiedzi, pojawią się w niej zarówno ulubieńcy fanów, jak i postacie z głębokich zakamarków uniwersum.



Nintendo lubi dopracowywać swoje produkcje, poświęcając uwagę najmniejszym detalom. Jeśli to opóźnienie lub ewentualne kolejne ma nam przynieść naprawdę świetną adaptację kultowej serii, to raczej fani nie będą mieli nic przeciwko, aby poczekać te kilka miesięcy dłużej.