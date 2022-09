FIFA 23 pozwala dostosować wypowiedzi komentatorów. Koniec krytykowania zagrań

Już jutro oficjalna premiera FIFA 23. Wczoraj natomiast do sieci trafiły pierwsze recenzje tegorocznej odsłony popularnej serii gier sportowych od Electronic Arts. Tymczasem okazuje się, że w przypadku najnowszej części wspomnianego cyklu twórcy postanowili zadbać o graczy, którzy mają dość słuchania krytyki ze strony komentatorów na temat nieudanych zagrań. Twórcy przygotowali opcję, która pozwala „ocenzurować” kwestie wypowiadane podczas spotkań.

W FIFA 23 gracze mogą „ocenzurować” wypowiedzi komentatorów

Jak informuje redakcja Eurogamera, w ustawieniach gry FIFA 23 możemy znaleźć opcję „Wyłącz krytyczny komentarz”. Po aktywowaniu wspomnianej funkcji komentatorzy nie będą wypowiadać negatywnych kwestii dotyczących akcji zakończonych niepowodzeniem, co z pewnością ucieszy graczy, którzy wolą nie słuchać złośliwych lub żartobliwych słów na temat swoich nieudanych zagrań.



Na koniec przypomnijmy, że FIFA 23 będzie dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi gry pod tym adresem.