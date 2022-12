FIFA 23 do sprawdzenia za darmo. EA Sports zachęca do przetestowania produkcji

Dobra wiadomość dla użytkowników komputerów osobistych, którzy zastanawiają się nad kupnem gry FIFA 23. Dziś – 16 grudnia – na Steam rozpoczął się bowiem darmowy okres próbny z produkcją EA Sports. Zainteresowani mogą więc bez dodatkowych kosztów przetestować najnowszą odsłonę popularnej serii i przekonać się, czy warto sięgnąć po tegoroczną część cyklu. Należy się jednak pospieszyć, ponieważ oferta jest limitowana czasowa.

EA Sports zaprasza na darmowy weekend z grą FIFA 23

Darmowy okres próbny z grą FIFA 23 na Steam kończy się w poniedziałek – 19 grudnia. W ciągu najbliższych dni zainteresowani mogą jednak zupełnie za darmo cieszyć się wszystkimi elementami produkcji EA Sports. To również świetna okazja, by zapoznać się z darmowym dodatkiem poświęconym trwającym Mistrzostwom Świata w Katarze.



Więcej informacji znajdziecie bezpośrednio na karcie produktu na Steam. Warto również dodać, że do 22 grudnia gra FIFA 23 dostępna jest na platformie Valve z 60% zniżką, dzięki czemu użytkownicy komputerów osobistych mogą nabyć najnowszą odsłonę popularnej serii za 119,96 złotych.



Przypomnijmy, że FIFA 23 dostępna jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: FIFA 23 – recenzja. Małe rzeczy, duże rzeczy.