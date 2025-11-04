FIA potwierdza pierwsze w historii oficjalne mistrzostwa esportowe w simracingu

W grudniu 2024 roku Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) ogłosiła wprowadzenie specjalnego aneksu poświęconego esportowi do swojego kodeksu. Świat simracingu z niecierpliwością czekał, aby zobaczyć jak nowe przepisy zostaną zastosowane w praktyce. Teraz wreszcie nadszedł ten moment, ponieważ pierwsze oficjalne mistrzostwa FIA w simracingu rozpoczną się jeszcze w listopadzie.

Pierwsze oficjalne mistrzostwa esportowe FIA

FIA Middle East and North Africa (MENA) Esports Championship to pierwsze w pełni sankcjonowane przez FIA zawody esportowe. Oznacza to, że federacja przygotuje oficjalny regulamin sportowy wydarzenia oraz wyśle własnych przedstawicieli, jak choćby dyrektora wyścigu, koordynatora sportowego i dwóch międzynarodowych sędziów. Seria MENA Esport Cup funkcjonowała od 2021 roku jako regionalny turniej, ale w tym roku została przekształcona w pełnoprawne mistrzostwa FIA. Finał zawodów ponownie odbędzie się na żywo w grze Gran Turismo 7, w dniach 13-15 listopada 2025 roku w Ammanie w Jordanii.