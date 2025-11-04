Zaloguj się lub Zarejestruj

FIA potwierdza pierwsze w historii oficjalne mistrzostwa esportowe w simracingu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/04 20:50
FIA MENA Esports Championship, rozgrywane w Gran Turismo 7, będzie pierwszym turniejem esportowym w historii, który zostanie przeprowadzony zgodnie z nowym Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA.

W grudniu 2024 roku Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) ogłosiła wprowadzenie specjalnego aneksu poświęconego esportowi do swojego kodeksu. Świat simracingu z niecierpliwością czekał, aby zobaczyć jak nowe przepisy zostaną zastosowane w praktyce. Teraz wreszcie nadszedł ten moment, ponieważ pierwsze oficjalne mistrzostwa FIA w simracingu rozpoczną się jeszcze w listopadzie.

Pierwsze oficjalne mistrzostwa esportowe FIA

FIA Middle East and North Africa (MENA) Esports Championship to pierwsze w pełni sankcjonowane przez FIA zawody esportowe. Oznacza to, że federacja przygotuje oficjalny regulamin sportowy wydarzenia oraz wyśle własnych przedstawicieli, jak choćby dyrektora wyścigu, koordynatora sportowego i dwóch międzynarodowych sędziów. Seria MENA Esport Cup funkcjonowała od 2021 roku jako regionalny turniej, ale w tym roku została przekształcona w pełnoprawne mistrzostwa FIA. Finał zawodów ponownie odbędzie się na żywo w grze Gran Turismo 7, w dniach 13-15 listopada 2025 roku w Ammanie w Jordanii.

Do finału zakwalifikuje się 24 najlepszych kierowców po wcześniejszych eliminacjach. Nagranie z wydarzenia zostanie opublikowane online 28 listopada, a zwycięzca otrzyma zaproszenie na prestiżową galę FIA Awards w Uzbekistanie, odbywającą się w grudniu. W ubiegłym roku tytuł w Pucharze MENA zdobył Mohamed Hadi.

Niroshan Pereira, prezydent Komisji Esportowej FIA powiedział:

GramTV przedstawia:

Z radością prezentujemy FIA MENA Esports Championship, które jeszcze bardziej umocni pozycję tej dynamicznie rozwijającej się dyscypliny, zarówno na poziomie regionalnym, jak i globalnym. To doskonały przykład rozwoju lokalnych federacji (ASN) i dowód naszego niezmiennego zaangażowania w zwiększanie udziału w motorsporcie na całym świecie. To również efekt wielu lat ciężkiej pracy i wizjonerskiego podejścia. Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Z niecierpliwością czekamy na przebieg zawodów i na spotkanie zwycięzcy podczas gali FIA w Taszkencie pod koniec roku.

Choć w przeszłości FIA brała udział w organizacji innych wydarzeń esportowych takich jak FIA Motorsport Games czy FIA F4 Esports Global Championship w grze iRacing, to dopiero FIA MENA Esports Championship będzie pierwszym pełnoprawnym turniejem przeprowadzonym w oparciu o oficjalny Aneks Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA. To historyczny krok dla świata simracingu i esportu motoryzacyjnego, który ma otworzyć nową erę profesjonalnych, regulowanych przez FIA zawodów online.

Źródło:https://traxion.gg/fia-confirms-maiden-sanctioned-esports-racing-championship

News
wyścigi
esport
samochody
turniej
Gran Turismo
Gran Turismo 7
mistrzostwa
Wyścigowe
Simracing
Fiat
samochodówki
simcade
wyścigi samochodowe
FIA MENA Esports Championship
FIA
Międzynarodowa Federacja Samochodowa
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

