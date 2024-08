Feudalna Japonia, steampunk i magia. Nadciąga turowe RPG zatytułowane Shadow of the Road

Miłośnicy turowych RPG mogą zwrócić uwagę na nadchodzącą produkcję zatytułowaną Shadow of the Road. Otrzymaliśmy już pierwszy zwiastun, który pozwala nieco bliżej przyjrzeć się przygotowywanej przez Another Angle Games grze. Tytuł zabierze nas do feudalnej Japonii, w której nie zabraknie elementów związanych z magią i steampunkową technologią.