Festiwal Detektywistyczny na Steam. Gry dostępne z rabatami do -90%

Na Steamie wystartowała pierwsza w tym roku wyprzedaż tematyczna – Festiwal Detektywistyczny, który łączy się z kolejną edycją promocji Szaleństwo w środku tygodnia. W ramach wydarzenia przeceniono setki gier PC związanych z kryminalistyką, dedukcją i śledztwami, a rabaty sięgają nawet -90%. Część tytułów dostępna jest w historycznie najniższych cenach.

Festiwal Detektywistyczny na Steam – najlepsze okazje

Wśród wyróżniających się ofert znalazły się zarówno cenione gry narracyjne, jak i większe produkcje z otwartą strukturą rozgrywki. Poniżej 10 najciekawszych promocji, które szczególnie rzucają się w oczy podczas obecnej wyprzedaży: