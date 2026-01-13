Festiwal Detektywistyczny na Steam. Gry dostępne z rabatami do -90%

Na Steamie wystartowała pierwsza w tym roku wyprzedaż tematyczna – Festiwal Detektywistyczny, który łączy się z kolejną edycją promocji Szaleństwo w środku tygodnia. W ramach wydarzenia przeceniono setki gier PC związanych z kryminalistyką, dedukcją i śledztwami, a rabaty sięgają nawet -90%. Część tytułów dostępna jest w historycznie najniższych cenach.
Festiwal Detektywistyczny na Steam – najlepsze okazje
Wśród wyróżniających się ofert znalazły się zarówno cenione gry narracyjne, jak i większe produkcje z otwartą strukturą rozgrywki. Poniżej 10 najciekawszych promocji, które szczególnie rzucają się w oczy podczas obecnej wyprzedaży:
- Contraband Police – 52,79 zł (-56%, historycznie najniższa cena)
- Sherlock Holmes Chapter One – 19,90 zł (-90%)
- Return of the Obra Dinn – 55,19 zł (-40%)
- L.A. Noire – 23,70 zł (-70%)
- The Sinking City Remastered – 44,50 zł (-75%)
- Kona – 5,39 zł (-90%)
- The Room 4: Old Sins – 9,99 zł (-75%)
- SUPERHOT – 8,99 zł (-70%)
- Jenny LeClue – Detectivu – 22,99 zł (-75%)
- Tangle Tower – 18,39 zł (-80%)
