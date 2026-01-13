Zaloguj się lub Zarejestruj

Festiwal Detektywistyczny na Steam. Gry dostępne z rabatami do -90%

Mikołaj Berlik
2026/01/13 13:30
Kryminalne zagadki, śledztwa i policyjne symulatory taniej w pierwszej tematycznej wyprzedaży roku.

Na Steamie wystartowała pierwsza w tym roku wyprzedaż tematyczna – Festiwal Detektywistyczny, który łączy się z kolejną edycją promocji Szaleństwo w środku tygodnia. W ramach wydarzenia przeceniono setki gier PC związanych z kryminalistyką, dedukcją i śledztwami, a rabaty sięgają nawet -90%. Część tytułów dostępna jest w historycznie najniższych cenach.

Festiwal Detektywistyczny na Steam – najlepsze okazje

Wśród wyróżniających się ofert znalazły się zarówno cenione gry narracyjne, jak i większe produkcje z otwartą strukturą rozgrywki. Poniżej 10 najciekawszych promocji, które szczególnie rzucają się w oczy podczas obecnej wyprzedaży:

Wyprzedaż obejmuje zarówno klasyczne gry detektywistyczne, jak i tytuły łączące śledztwa z elementami horroru, RPG czy symulacji. Promocje są dostępne przez ograniczony czas.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/593110/view/528742445056262713?l=polish

