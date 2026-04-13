Fenomenalny start fińskiego survivalu. Solo-deweloper świętuje sukces i prosi o cierpliwość

Mikołaj Berlik
2026/04/13 16:00
Road to Vostok cieszy się imponującymi statystykami.

Road to Vostok, ambitny projekt rozwijany przez zaledwie jedną osobę, zadebiutował we wczesnym dostępie na Steam i – mimo zerowego budżetu marketingowego – odniósł oszałamiający sukces. Twórca gry podzielił się właśnie statystykami oraz planami na najbliższą przyszłość, które rzucają światło na blaski i cienie bycia "jednoosobową armią".

Road to Vostok – ogłoszenie twórcy po obiecującym debiucie

Pięć dni po premierze statystyki Road to Vostok prezentują się imponująco:

  • Sprzedaż: ok. 140 000 egzemplarzy.
  • Oceny na Steam: "Bardzo pozytywne" (na bazie ok. 3 tysięcy recenzji).
  • Aktywność: średnio 25 421 graczy dziennie.
  • Twitch: szczytowa oglądalność na poziomie blisko 32 tysięcy widzów.

Dla dewelopera najważniejszą wiadomością jest fakt, że przychody z premiery w pełni zabezpieczyły finansowanie całej zaplanowanej mapy drogowej projektu. Oznacza to, że Road to Vostok ma przed sobą stabilną przyszłość. Sukces przyniósł jednak ze sobą wyzwania, z którymi jedna osoba nie jest w stanie sobie poradzić. Twórca przyznał, że jego kanały komunikacji „uciekają mu” – obecnie ma w skrzynce 11 000 nieprzeczytanych wiadomości, a na każdy odpisany e-mail przypada kilka nowych. Sytuację pogarsza zalew botów proszących o klucze do gry.

Rozwiązaniem ma być zatrudnienie pomocy, jednak deweloper będzie mógł to zrobić dopiero w przyszłym miesiącu, gdy środki ze sprzedaży zostaną mu wypłacone przez Steam. Do tego czasu prosi społeczność o wyrozumiałość w kwestii braku odpowiedzi na raporty błędów czy zapytania.

Wiele osób liczyło na natychmiastowe hotfixy, jednak twórca Road to Vostok podjął dojrzałą, choć rzadką w branży decyzję. Zamiast wprowadzać poprawki w stanie skrajnego przemęczenia po morderczych godzinach pracy przed premierą, ogłosił krótką przerwę na regenerację sił. Twórca zauważa, że praca przy kodzie w stanie "mgły mózgowej" często kończy się naprawieniem jednej rzeczy i przypadkowym zepsuciem dwóch kolejnych. Ponieważ gra działa poprawnie u większości graczy, priorytetem jest utrzymanie dewelopera w dobrej kondycji psychofizycznej, by mógł rozwijać projekt przez kolejne lata.

Pierwsze hotfixy mają pojawić się za około tydzień. Po ich wdrożeniu deweloper planuje swój pierwszy od czterech lat prawdziwy urlop, a następnie rzuca się w wir prac nad Build 2, który przyniesie m.in. gruntowne przebudowanie sztucznej inteligencji (AI overhaul).

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1963610/view/507358586993643011

